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Анонсированные Владимиром Макеем разборки начались

23.12.2020 12:33 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Анонсированные Владимиром Макеем разборки начались
Фото: Пресс-клуб
В нашей стране любое ведомство в нужный момент становится «силовым», включая не то что МИД, но даже Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Я хотел, правда, вместо ЖКХ упомянуть стоматологов, но вспомнил старый американский фильм «Марафонец», где беглый нацистский преступник (Лоренс Оливье) пытал главного героя (Дастин Хоффман) как раз при помощи бор-машины. И решил, на всякий случай, со стоматологами не рисковать, пишет на сайте belsat.eu политконсультант Александр Федута.

А вот Департамент финансовых расследований – да, несомненно, самое что ни на есть силовое ведомство. И вот сейчас мы как раз в этом и убеждаемся – на примере Пресс-клуба, руководство которого было арестовано как раз по профилю ДФР. Надо полагать, речь на «беседах» с Юлией Слуцкой и ее коллегами пойдет об источниках существования этой организации, значительная часть которых, как можно предположить, в той или иной степени может представлять собой целевые гранты международных журналистских организаций и добровольные пожертвования граждан.

Вообще, как примечательно все совпало в этом деле. Сначала озвучивается идея принятия собственного закона об иностранных агентах – по аналогии с российским законом. Потом министр все еще иностранных дел Владимир Макей громогласно предупредил, что ответ на европейские (и американские, вероятно) санкции не замедлит себя ждать. А поскольку и в европейских, и в американских решениях выражается готовность поддержки белорусских независимых медиа, то самого уязвимого реципиента этой поддержки (формально не ведущего хозяйственной деятельности, как я понимаю) сейчас и начнут «раскручивать». Тем более что лично на Юлию Витальевну Слуцкую у соответствующих структур «зуб» еще с 2010 года.

Это как бы уравновешивает ту «добрую волю», которую проявляет лукашенковский режим по отношению к митрополиту Тадеушу Кондрусевичу. Мол, мы ведь согласились, чтобы почтенный иерарх вернулся на родину? Да, после того, как не впустили его совершенно беззаконно; после того, как он написал прошение на имя папы об отставке; после того, как вместо него обращение с призывом к гражданскому миру в Беларуси подписало другое, хотя и высокопоставленное лицо, представляющее римско-католическую церковь. И обращения митрополита Кондрусевича к верующим по случаю Рождества, скорее всего, не будет. Но ведь проявили добрую волю, да, – вы же не будете этого отрицать? Какой успех всей белорусской дипломатии и лично товарища Макея В.В.! А вот задержание гражданки Слуцкой – это по линии совсем другого ведомства. И к нему Макей В.В. отношения просто не имеет. Это уже не проявление доброй воли, а борьба с финансовой преступностью. Во всяком случае, так следует понимать заявление пресс-службы КГК, распространенное БелТА: «Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля проводит проверку по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».


Напомним, что в разное время в преступности подозревались и следователи самого ДФР КГК. Скажем, с бывшим главным следователем ДФР Дмитрием Адамовичем мне довелось некоторое время даже провести в одной камере «американки» – в начале 2011 года. Позже он был даже приговорен к трем годам заключения, конфискации имущества и пятилетнему лишению возможности работать в правоохранительных органах. Как сложилась его судьба в дальнейшем, я не знаю. Так что безгрешных людей нет даже в этом ведомстве.

Но речь в данном случае и не идет о безгрешности. Речь о том, у кого есть возможность кинуть в другого камень – в соответствии с библейской притчей. В распоряжении белорусских силовиков целые «каменоломни» – тем более, что, как сказал их главнокомандующий, иногда не до законов. Вот в данном случае, возможно, сработает именно этот тезис. А безгрешны они сами или нет – этим они займутся уже после того, как разберутся с нами.

Тем паче, что длительные и увлекательные разборки подобного рода Владимир Макей анонсировал.
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Вообще, как примечательно все совпало в этом деле.
 
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