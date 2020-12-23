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"МАЗ-СПОРТавто" уезжает на "Дакар" без традиционной пресс-конференции

23.12.2020 12:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В этом году ралли-рейд "Дакар" проводится при повышенных мерах предосторожности - в соответствии с регламентом состязаний, белорусов ждет 48-часовая самоизоляция под пристальным вниманием врачей.



Еще вчера не было понятно смогут ли гонщики участвовать в соревнованиях - из-за вспышки нового штамма COVID-19 в Великобритании. Многие страны отменяют авиасообщение. Не исключением стала и Саудовская Аравия (организатор соревнований) которая закрыла границы. Но в последний момент власти не отказались от проведения гонки.

Возможно, именно поэтому "красные зубры" по случаю своего отъезда на ралли "Дакар" пошли на беспрецедентный минимум общения с прессой, позвав на пресс-конференцию только телеканалы.

В "Дакаре-2021" примут участие пилоты Сергей Вязович и Алексей Вишневский, а также штурманы – Павел Гаранин и Максим Новиков. Механиками выступят Антон Запорощенко и Сергей Сачук. Белорусские экипажи будут представлены двумя "капотниками", получившими бортовые номера 502 и 505.

"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, нам удалось благополучно погрузить грузовики на паром во Франции. И еще до начала нового года сможем забрать их и пройти технические проверки и специальные тренировки", - говорится в релизе команды "МАЗ-СПОРТавто".

Один из сложнейших и опасных ралли-рейдов на планете стартует в Джидде, там же состоится и финиш гонки. Общая протяженность дистанции составит 7646 километров, из которых 4767 пролегают по 12 спецучасткам. Это абсолютно новый маршрут. Отмечается, что скоростных участков станет меньше как по количеству, так и по протяженности.

На "Дакар-2021" заявлено 40 экипажей в классе грузовиков. Впервые экипажи поделены на любителей и приоритетных (элитных) пилотов. В "высшем дивизионе" находятся и белорусские камионы.

Ранее экипажу Сергея Вязовича уже удавалось завоевать серебряную награду в ралли "Дакар-2018", а также стать бронзовым призером гонки в 2020 году.
 
 
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В этом году ралли-рейд "Дакар" проводится при повышенных мерах предосторожности - в соответствии с регламентом состязаний, белорусов ждет 48-часовая самоизоляция...
 
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