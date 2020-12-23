Беларусбанк сократил список банков, в банкоматах которых можно снимать наличные без комиссии

















На сайте Беларусбанка указано, что с 1 января «за проведение операций по карточкам банка в ОАО „БПС-Сбербанк“ будет взиматься плата наравне с действующими в банке вознаграждениями, взимаемыми за операции в сети других банков Республики Беларусь».





Комиссия составит 2,5% от суммы. Минимальная комиссия для международных карт — 3 рубля, 3 доллара. 3 евро или 110 российских рублей в зависимости от валюты . По картам БЕЛКАРТ — минимальная комиссия будет составлять 50 копеек. По кредитным картам — минимум 3 рубля.





Кроме снятия наличных средств, комиссия будет сниматься и за просмотр баланса по карте. Одна такая операция будет стоить 1 рубль, 0,5 доллара, 0,5 евро или 35 российских рублей в зависимости от валюты счета.



