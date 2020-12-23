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Финал второго сезона «Мандалорца» улучшили с помощью Deepfake (видео)
Источник материала: Onliner
Завершился показ второго сезона сериала «Мандалорец», на днях в эфир вышел последний эпизод, поставивший очередное многоточие в истории «Звездных войн». В сериале использовали как традиционные методы создания антуража и существ (которые можно считать устаревшими), так и современные, с применением компьютерной графики.
Один из поклонников сериала решил добавить финалу реалистичности и с помощью технологии Deepfake скорректировал некоторые кадры серии.
Deepfake — технология, которая благодаря искусственному интеллекту, нейросетям и большим данным способна создавать изображения на базе существующих. С помощью Deepfake можно, например, заменить в кадре лицо человека, выдав его за другого. Ранее это уже приводило к конфликтам и скандалам.
Внимание! Если вы не смотрели последний эпизод второго сезона «Мандалорца», далее будут спойлеры.
Сперва изменения могут показаться незаметными, однако затем становится очевидно, что молодой Люк Скайуокер выглядит более естественно, чем в оригинальной серии: он детализированнее, а мимика близка к реальной.
50" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
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Завершился показ второго сезона сериала «Мандалорец», на днях в эфир вышел последний эпизод, поставивший очередное многоточие в истории «Звездных войн». В сериале...
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