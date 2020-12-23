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Финал второго сезона «Мандалорца» улучшили с помощью Deepfake (видео)

23.12.2020 12:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Завершился показ второго сезона сериала «Мандалорец», на днях в эфир вышел последний эпизод, поставивший очередное многоточие в истории «Звездных войн». В сериале использовали как традиционные методы создания антуража и существ (которые можно считать устаревшими), так и современные, с применением компьютерной графики.

Один из поклонников сериала решил добавить финалу реалистичности и с помощью технологии Deepfake скорректировал некоторые кадры серии.

Deepfake — технология, которая благодаря искусственному интеллекту, нейросетям и большим данным способна создавать изображения на базе существующих. С помощью Deepfake можно, например, заменить в кадре лицо человека, выдав его за другого. Ранее это уже приводило к конфликтам и скандалам.

Внимание! Если вы не смотрели последний эпизод второго сезона «Мандалорца», далее будут спойлеры.

Финал второго сезона «Мандалорца» улучшили с помощью Deepfake (видео)

Сперва изменения могут показаться незаметными, однако затем становится очевидно, что молодой Люк Скайуокер выглядит более естественно, чем в оригинальной серии: он детализированнее, а мимика близка к реальной.

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Завершился показ второго сезона сериала «Мандалорец», на днях в эфир вышел последний эпизод, поставивший очередное многоточие в истории «Звездных войн». В сериале...
 
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