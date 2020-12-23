Да и нет не говорите... Бал во Дворце детей и молодежи состоялся

Источник материала: Sputnik Беларусь

100 красивых пар: девушки в длинных платьях с открытыми плечами и юноши в темных строгих костюмах с бабочками. Это старшеклассники минских школ, которые 22 декабря в Мраморном зале Минского дворца детей и молодежи кружились в вальсе, исполняли полонез, польку, падеграс.

Танцевальная классика в первом отделении, во втором - в том числе и современные танцы. В начале учебного года в минских школах и гимназиях выбрали лучших учеников десятых и одиннадцатых классов, победителей олимпиад, достигших высоких результатов спортсменов. Лучшие хореографы, режиссеры и дизайнеры Минска в течение двух месяцев обучали ребят искусству танца, правильной походке, давали практические советы в выборе костюмов и платьев. Многие из участников праздника впервые в своей жизни окунулись в волшебный мир бальных танцев под мелодии знаменитых композиторов.

Событие, которое получило название "Бал-маскарад во Дворце", открыл заместитель председателя Минского горисполкома Артем Цуран и выразил надежду, что теперь войдет в добрую традицию накануне Нового года таким образом чествовать лучших учащихся.

Кроме танцев, в Мраморном зале дворца можно было увидеть и яркое лазерное шоу, поздороваться в Дедом Морозом и Снегурочкой, сделать эффектное селфи и даже погадать на Новый 2021 год с помощью барабана желаний.