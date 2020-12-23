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На МКАД появятся электронные табло с предупреждениями о ДТП

23.12.2020 13:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 дек – Sputnik. В ближайшее время на МКАД могут появиться электронные табло с информацией о дорожно-транспортной обстановке, заявил в пресс-центре Sputnik начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич.

© Photo : ГАИ Минской области
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Он сказал, что в этом году на Минской кольцевой произошло четыре ДТП со смертельным исходом.

"Возможно, умные системы управления транспортным потоком на МКАД, помогли бы предотвратить дорожные инциденты. За последние годы на кольцевой нам удалось снизить аварийность: где-то увеличили, а где-то снизили скоростной режим, построили подземные пешеходные переходы", - констатировал руководитель столичной службы.

Бабич отметил, что ГАИ рассматривает установку электронных табло с информацией о дорожной обстановке в ближайшее время. Пока же на МКАД работает только система, которая показывает температурный режим и предупреждает о неблагоприятных метеоусловиях.

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Теги: Минск
 
 
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Ныне на Минской кольцевой существует система электронных табло, которая показывает температурный режим и предупреждает о неблагоприятных погодных условиях.
 
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