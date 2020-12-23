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Павел Дуров

«На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей – и соответствующим расходам», - написал предприниматель.

«При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво», - пообещал бизнесмен.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дуров объявил о начале монетизации в Telegram Кто-то должен оплачивать дальнейший рост числа пользователей.

Бизнесмен заявил, что число пользователей мессенджера приближается к отметке 500 млн пользователей, поэтому многие задаются вопросом — кто будет платить за дальнейший рост. При этомподчеркнул, что поддержка сервиса обходится в сотни миллионов долларов в год.По словам Дурова, у него и его команды есть только два варианта: либо продать мессенджер, как это в свое время сделали основатели WhatsApp, либо начать зарабатывать на своем детище. Они выбрали второй вариант, поэтому со следующего года в мессенджере появится монетизация.Дуров добавил, что все действующие сервисы мессенджера будут останутся для пользователей бесплатными. Рекламы в личных и групповых чатах так же не будет.При этом публичные популярные каналы, по словам Дурова, будут монетизироваться через рекламную платформу, что позволит их владельцам получать бесплатный трафик пропорционально их охвату.