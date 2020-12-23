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Дуров объявил о начале монетизации в Telegram

23.12.2020 13:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Дуров объявил о начале монетизации в Telegram
Павел Дуров
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал в своем канале сообщение о том, что со следующего года в мессенджере появится монетизация. При этом он подчеркнул, что изменения будут максимально мягкими и пользователи, по большому счету, не заметят их.

Бизнесмен заявил, что число пользователей мессенджера приближается к отметке 500 млн пользователей, поэтому многие задаются вопросом — кто будет платить за дальнейший рост. При этом Павел Дуров подчеркнул, что поддержка сервиса обходится в сотни миллионов долларов в год.

«На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей – и соответствующим расходам», - написал предприниматель.


По словам Дурова, у него и его команды есть только два варианта: либо продать мессенджер, как это в свое время сделали основатели WhatsApp, либо начать зарабатывать на своем детище. Они выбрали второй вариант, поэтому со следующего года в мессенджере появится монетизация.

«При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво», - пообещал бизнесмен.


Дуров добавил, что все действующие сервисы мессенджера будут останутся для пользователей бесплатными. Рекламы в личных и групповых чатах так же не будет.

При этом публичные популярные каналы, по словам Дурова, будут монетизироваться через рекламную платформу, что позволит их владельцам получать бесплатный трафик пропорционально их охвату.
 
 
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