|
Дуров объявил о начале монетизации в Telegram
Источник материала: UDF
Павел Дуров
Бизнесмен заявил, что число пользователей мессенджера приближается к отметке 500 млн пользователей, поэтому многие задаются вопросом — кто будет платить за дальнейший рост. При этом Павел Дуров подчеркнул, что поддержка сервиса обходится в сотни миллионов долларов в год.
«На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей – и соответствующим расходам», - написал предприниматель.
По словам Дурова, у него и его команды есть только два варианта: либо продать мессенджер, как это в свое время сделали основатели WhatsApp, либо начать зарабатывать на своем детище. Они выбрали второй вариант, поэтому со следующего года в мессенджере появится монетизация.
«При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво», - пообещал бизнесмен.
Дуров добавил, что все действующие сервисы мессенджера будут останутся для пользователей бесплатными. Рекламы в личных и групповых чатах так же не будет.
При этом публичные популярные каналы, по словам Дурова, будут монетизироваться через рекламную платформу, что позволит их владельцам получать бесплатный трафик пропорционально их охвату.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто-то должен оплачивать дальнейший рост числа пользователей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)