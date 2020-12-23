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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Еще одна чиновница ответила россиянке фразой «детей для государства что ли рожали» На высказывания обратило внимание издание «Город Глазов».

«ВКонтакте» жительница спросила, будут ли детям из малообеспеченных семей выдавать подарки к праднику. На это чиновница ответила: «Детей для государства что ли рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечиваете».На высказывания обратило внимание издание «Город Глазов». То, что Пескишева действительно работает в управлении образованиия, подтверждают данные с образовательного портала республики, где она названа специалистом-экспертом.Это не первый скандал подобного рода с участием властьимущих. Ранее глава департамента молодежной политики Свердловской областина встрече с волонтерами заявила, что «государство не просило рожать».В начале декабря помощники депутата Госдумына просьбу о помощи с лекарствами предложили многодетной россиянке сдать детей в детский дом, раз у нее на них нет денег.