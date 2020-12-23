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Еще одна чиновница ответила россиянке фразой «детей для государства что ли рожали»

23.12.2020 13:11 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Еще одна чиновница ответила россиянке фразой «детей для государства что ли рожали»
Фото: pixabay.com
Сотрудница управления образования администрации Селтинского района в Удмуртии Светлана Пескишева дерзко ответила на вопрос о новогодних подарках детям из малоимущих и неполных семей. Вокруг высказывания разгорается скандал.

«ВКонтакте» жительница спросила, будут ли детям из малообеспеченных семей выдавать подарки к праднику. На это чиновница ответила: «Детей для государства что ли рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечиваете».

На высказывания обратило внимание издание «Город Глазов». То, что Пескишева действительно работает в управлении образованиия, подтверждают данные с образовательного портала республики, где она названа специалистом-экспертом.

Это не первый скандал подобного рода с участием властьимущих. Ранее глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами заявила, что «государство не просило рожать».

В начале декабря помощники депутата Госдумы Натальи Боевой на просьбу о помощи с лекарствами предложили многодетной россиянке сдать детей в детский дом, раз у нее на них нет денег.
 
 
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На высказывания обратило внимание издание «Город Глазов».
 
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