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Еще одна чиновница ответила россиянке фразой «детей для государства что ли рожали»
Источник материала: UDF
Фото: pixabay.com
«ВКонтакте» жительница спросила, будут ли детям из малообеспеченных семей выдавать подарки к праднику. На это чиновница ответила: «Детей для государства что ли рожали? Все каких-то денег ждут, подарков. Как родили, так и обеспечиваете».
На высказывания обратило внимание издание «Город Глазов». То, что Пескишева действительно работает в управлении образованиия, подтверждают данные с образовательного портала республики, где она названа специалистом-экспертом.
Это не первый скандал подобного рода с участием властьимущих. Ранее глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече с волонтерами заявила, что «государство не просило рожать».
В начале декабря помощники депутата Госдумы Натальи Боевой на просьбу о помощи с лекарствами предложили многодетной россиянке сдать детей в детский дом, раз у нее на них нет денег.
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На высказывания обратило внимание издание «Город Глазов».
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