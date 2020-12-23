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Памятник первому ВАЗ-2101 открылся в Тольятти
Источник материала: Tut.by
Первый автомобиль с конвейера Волжского автозавода сошел в апреле 1970 года, и этому событию был посвящен отдельный
Реализацией этого необычного проекта занимались энтузиасты из клуба Lada History и вазовские ветераны при поддержке городской администрации. Из-за пандемии сроки проведения работ неоднократно откладывались, тем не менее инсталляцию удалось воздвигнуть до конца уходящего года.
Точная внешняя копия первого седана ВАЗ-2101, запечатленная в момент схода с конвейера 19 апреля 1970 года, помещена в стеклянный «куб» — по словам авторов проекта, перед нами неходовой макет, но собранный с использованием оригинальных итальянских и советских комплектующих, предназначавшихся для первой партии вазовских машин. Цвет также аутентичный — 483, или «морская волна».
Напомним, что в общей сложности с 1970 по 1988 год было выпущено 4 846 900 единиц ВАЗ-2101 и его модификаций.
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Выпуску первой вазовской «копейки» посвящена и инсталляция, которая на днях была открыта в сквере 50-летия Первого автомобиля ВАЗ в Тольятти.
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