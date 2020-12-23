Памятник первому ВАЗ-2101 открылся в Тольятти

Источник материала: Tut.by

Первый автомобиль с конвейера Волжского автозавода сошел в апреле 1970 года, и этому событию был посвящен отдельный материал AUTO.TUT.BY. А теперь выпуску первой «копейки» посвящена и инсталляция, которая на днях была открыта в сквере 50-летия Первого автомобиля ВАЗ в Тольятти.



Официальная страница Самарской области «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Реализацией этого необычного проекта занимались энтузиасты из клуба Lada History и вазовские ветераны при поддержке городской администрации. Из-за пандемии сроки проведения работ неоднократно откладывались, тем не менее инсталляцию удалось воздвигнуть до конца уходящего года.



Фото: Lada History / «ВКонтакте»

Точная внешняя копия первого седана ВАЗ-2101, запечатленная в момент схода с конвейера 19 апреля 1970 года, помещена в стеклянный «куб» — по словам авторов проекта, перед нами неходовой макет, но собранный с использованием оригинальных итальянских и советских комплектующих, предназначавшихся для первой партии вазовских машин. Цвет также аутентичный — 483, или «морская волна».



Фото: Lada History / «ВКонтакте»

Напомним, что в общей сложности с 1970 по 1988 год было выпущено 4 846 900 единиц ВАЗ-2101 и его модификаций.