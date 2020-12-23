Источник материала: ОНТ

Флоридский Санта Клаус под Рождество отправился в подводный мир с благотворительной миссией! Собранные средства направят детям.

Еще одна задача – привлечь внимание к Национальному морскому заповеднику. Подводных обитателей здесь больше шести тысяч! С некоторыми лицом к лицу познакомился и верный помощник сказочного волшебника – эльф.

Он тоже сменил сани с оленями на акваланг и подводный мотоцикл.

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