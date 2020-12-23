Восемь человек погибли, еще 30 пострадали при взрыве в Пакистане

Источник материала: ОНТ

Тревожные новости пришли из Пакистана. Взрыв унёс, по меньшей мере, восемь жизней. Около 30 человек пострадали.

На одной из фабрик в Карачи взорвался котел. Волной разрушило крышу предприятия и здания поблизости. На месте происшествия продолжаются спасательные работы – под завалами могут оставаться люди. Всего по данным властей, на момент взрыва на фабрике было около сорока человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram