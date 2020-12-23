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Восемь человек погибли, еще 30 пострадали при взрыве в Пакистане

23.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Восемь человек погибли, еще 30 пострадали при взрыве в Пакистане

Тревожные новости пришли из Пакистана. Взрыв унёс, по меньшей мере, восемь жизней. Около 30 человек пострадали.

На одной из фабрик в Карачи взорвался котел. Волной разрушило крышу предприятия и здания поблизости. На месте происшествия продолжаются спасательные работы – под завалами могут оставаться люди. Всего по данным властей, на момент взрыва на фабрике было около сорока человек.

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Тревожные новости пришли из Пакистана. Взрыв унёс, по меньшей мере, восемь жизней. Около 30 человек пострадали. На одной из фабрик в Карачи взорвался котел. Волной...
 
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