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Восемь человек погибли, еще 30 пострадали при взрыве в Пакистане
Источник материала: ОНТ
Тревожные новости пришли из Пакистана. Взрыв унёс, по меньшей мере, восемь жизней. Около 30 человек пострадали.
На одной из фабрик в Карачи взорвался котел. Волной разрушило крышу предприятия и здания поблизости. На месте происшествия продолжаются спасательные работы – под завалами могут оставаться люди. Всего по данным властей, на момент взрыва на фабрике было около сорока человек.
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Тревожные новости пришли из Пакистана. Взрыв унёс, по меньшей мере, восемь жизней. Около 30 человек пострадали. На одной из фабрик в Карачи взорвался котел. Волной...
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