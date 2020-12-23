Правительство Молдовы ушло в отставку

Источник материала: ОНТ

Правительство Молдовы во главе с премьер-министром Ионом Кику ушло в отставку. Об этом заявил премьер страны 23 декабря.

Свое решение Ион Кику принял после консультации с действующим президентом Игорем Додоном и спикером парламента Зинаидой Гречаный, передает молдавская газета Ziarul de Gardă .

Премьер-министр подчеркнул, что надеется сегодня встретиться с избранным президентом Майей Санду и тогда сообщит новые подробности.

Фото: aif.md

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