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В Израиле распущен парламент, страну ожидают досрочные выборы

23.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Израиле распущен парламент, страну ожидают досрочные выборы

Тем временем, в Израиле распущен парламент. Здесь готовятся к досрочным выборам.

Депутатов распустили автоматически из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны. Новые парламентские выборы намечены на конец марта. А Биньямин Нетаньяху останется премьером до момента приведения к присяге нового кабмина, сформированного по итогам предстоящих выборов. Это будут уже четвертые выборы в Израиле за два года.

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Тем временем, в Израиле распущен парламент. Здесь готовятся к досрочным выборам. Депутатов распустили автоматически из-за истечения сроков утверждения...
 
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