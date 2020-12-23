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В Израиле распущен парламент, страну ожидают досрочные выборы
Источник материала: ОНТ
Тем временем, в Израиле распущен парламент. Здесь готовятся к досрочным выборам.
Депутатов распустили автоматически из-за истечения сроков утверждения госбюджета страны. Новые парламентские выборы намечены на конец марта. А Биньямин Нетаньяху останется премьером до момента приведения к присяге нового кабмина, сформированного по итогам предстоящих выборов. Это будут уже четвертые выборы в Израиле за два года.
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Тем временем, в Израиле распущен парламент. Здесь готовятся к досрочным выборам. Депутатов распустили автоматически из-за истечения сроков утверждения...
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