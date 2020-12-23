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Протесты не утихают в Армении, Израиле и Перу

23.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты не утихают в Армении, Израиле и Перу

На площади Республики в Ереване протестующие провели ночь.

Сегодня угрожают новыми – более решительными действиями. Уходить из центра города, где разбили палаточный лагерь, не намерены до отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Люди жгут костры в бочках, согреваясь на морозе. Палатки за ночь засыпало снегом. Пашиняна народ обвиняет в военном поражении в Карабахе, а также в тяжелой экономической ситуации в стране. 

Протесты в Перу полиция разгоняет слезоточивым газом. На улицы городов вышли рабочие экспортных сельхоз-кампаний – с требованием увеличить зарплату и улучшить условия труда. Толпы людей блокируют автомагистрали, не пропуская грузовики с продовольствием. 

В это же время израильская полиция применила водометы для разгона протеста ультра- ортодоксальных евреев, которые заблокировали главный транспортный узел в Иерусалиме. Акция проходила против задержания иудея, который отказался явиться в военкомат. Во время беспорядков трое полицейских пострадали. Несколько митингующих задержаны.

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На площади Республики в Ереване протестующие провели ночь. Сегодня угрожают новыми – более решительными действиями. Уходить из центра города, где разбили...
 
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