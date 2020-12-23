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О блокировке официального аккаунта ОНТ в Instagram
Источник материала: ОНТ
Да, действительно Instagram заблокировал официальный аккаунт телеканала ОНТ. Абсолютно очевидно, и у нас есть неопровержимые доказательства, что имел место факт заказной атаки со стороны деструктивной оппозиции. Надеемся, Instagram разберется в данной ситуации и примет правильное решение без политической ангажированности.
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Да, действительно Instagram заблокировал официальный аккаунт телеканала ОНТ. Абсолютно очевидно, и у нас есть неопровержимые доказательства, что имел место факт...
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