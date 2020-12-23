ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Павел Дуров сообщил о монетизации Telegram с 2021 года

23.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Павел Дуров сообщил о монетизации Telegram с 2021 года

Telegram c 2021 года будет монетизироваться за счет введения платных функций. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге. 

По его словам, Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей, из-за чего заметно растут расходы на серверы и трафик.

Поэтому основатель принял решение монетизировать мессенджер, при этом сделать это ненавязчиво – так, что большинство даже не заметят изменений.

При этом бизнесмен подчеркнул, что не будет продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.

Фото: Global Look Press

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Telegram c 2021 года будет монетизироваться за счет введения платных функций. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге.  По его словам, Telegram...
 
Новости дня
Новости разные
 
Состоялся телефонный разговор Головченко и Мишустина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика