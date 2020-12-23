Павел Дуров сообщил о монетизации Telegram с 2021 года

Источник материала: ОНТ

Telegram c 2021 года будет монетизироваться за счет введения платных функций. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем блоге.

По его словам, Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей, из-за чего заметно растут расходы на серверы и трафик.

Поэтому основатель принял решение монетизировать мессенджер, при этом сделать это ненавязчиво – так, что большинство даже не заметят изменений.

При этом бизнесмен подчеркнул, что не будет продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp.

Фото: Global Look Press

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