В Столинском районе умер годовалый ребенок. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

В Столинском районе 26-летняя девушка сообщила о смерти сына. Медики подтвердили смерть годовалого ребёнка. Они передали информацию об этом в правоохранительные органы, сообщает Следственный комитет.

Причина смерти пока не установлена, но по результатам экспертиз, есть подозрения на криминальный характер. Задержан 23-летний сожитель матери ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии) УК Республики Беларусь.

Фото: izh.kp.ru

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