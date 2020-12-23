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В ритме танца: городской новогодний бал прошёл в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
Накануне в Минске состоялся городской новогодний бал. В танце закружилась лучшая молодежь столицы.
Это ребята, достигшие успехов в научной, творческой и спортивной жизни страны. Порядка сотни пар кружились под звуки полонеза и вальса. И все под живую музыку. За плечами не один месяц репетиций, чтобы на вечер окунуться в атмосферу новогоднего праздника и сказки.
Городской новогодний бал прошёл уже во второй раз. Приятным окончанием вечера стали подарки от Мингорисполкома, вручили их ребятам Дед Мороз со Снегурочкой. Завершился праздник танцевальным флешмобом.
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Накануне в Минске состоялся городской новогодний бал. В танце закружилась лучшая молодежь столицы. Это ребята, достигшие успехов в научной, творческой и...
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