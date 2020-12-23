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В ритме танца: городской новогодний бал прошёл в Минске

23.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

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Накануне в Минске состоялся городской новогодний бал. В танце закружилась лучшая молодежь столицы.

Это ребята, достигшие успехов в научной, творческой и спортивной жизни страны. Порядка сотни пар кружились под звуки полонеза и вальса. И все под живую музыку. За плечами не один месяц репетиций, чтобы на вечер окунуться в атмосферу новогоднего праздника и сказки. 

Городской новогодний бал прошёл уже во второй раз. Приятным окончанием вечера стали подарки от Мингорисполкома, вручили их ребятам Дед Мороз со Снегурочкой. Завершился праздник танцевальным флешмобом.

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Теги: Минск
 
 
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Накануне в Минске состоялся городской новогодний бал. В танце закружилась лучшая молодежь столицы. Это ребята, достигшие успехов в научной, творческой и...
 
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