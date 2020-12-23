|
Состоялся телефонный разговор Головченко и Мишустина
Источник материала: ОНТ
Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудили противодействие COVID-19 и белорусско-российские проекты. Информацию об этом разместили на
Премьеры обсудили противодействие COVID-19, отметив важность регистрации в Беларуси российской вакцины «Спутник V». Также Головченко и Мишустин затронули тему российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов. Премьеры затронули в разговоре и график предстоящих контактов по правительственной линии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудили противодействие COVID-19 и белорусско-российские проекты....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)