Состоялся телефонный разговор Головченко и Мишустина

Источник материала: ОНТ

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин в телефонном разговоре обсудили противодействие COVID-19 и белорусско-российские проекты. Информацию об этом разместили на сайте правительства России.

Премьеры обсудили противодействие COVID-19, отметив важность регистрации в Беларуси российской вакцины «Спутник V». Также Головченко и Мишустин затронули тему российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных проектов. Премьеры затронули в разговоре и график предстоящих контактов по правительственной линии.

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