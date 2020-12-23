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Наталья Кочанова посетила учеников школы №118 в Минске
Источник материала: ОНТ
Разговор на равных, даже, если собеседник – высокопоставленный управленец. По таким принципам проходит школа активного гражданина. Проект министерства образования раз в месяц собирает учащихся и политиков, общественных деятелей, писателей, спортсменов.
В основе дискуссий – серьёзные темы. Накануне на встречу с учениками столичной школы номер 118 пришла спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Говорили о малой родине, культуре, спорте, строительстве дорог и даже о политике.
Любовь к Родине, честность, доброта – такой формулой успеха поделилась Наталья Качанова. А будущее Беларуси – общее дело разных поколений.
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Разговор на равных, даже, если собеседник – высокопоставленный управленец. По таким принципам проходит школа активного гражданина. Проект министерства...
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