Наталья Кочанова посетила учеников школы №118 в Минске

Источник материала: ОНТ

Разговор на равных, даже, если собеседник – высокопоставленный управленец. По таким принципам проходит школа активного гражданина. Проект министерства образования раз в месяц собирает учащихся и политиков, общественных деятелей, писателей, спортсменов.

В основе дискуссий – серьёзные темы. Накануне на встречу с учениками столичной школы номер 118 пришла спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Говорили о малой родине, культуре, спорте, строительстве дорог и даже о политике.

Любовь к Родине, честность, доброта – такой формулой успеха поделилась Наталья Качанова. А будущее Беларуси – общее дело разных поколений.

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