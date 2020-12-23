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Наталья Кочанова посетила учеников школы №118 в Минске

23.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Наталья Кочанова посетила учеников школы №118 в Минске

Разговор на равных, даже, если собеседник – высокопоставленный управленец. По таким принципам проходит школа активного гражданина. Проект министерства образования раз в месяц собирает учащихся и политиков, общественных деятелей, писателей, спортсменов.

В основе дискуссий – серьёзные темы. Накануне на встречу с учениками столичной школы номер 118 пришла спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова. Говорили о малой родине, культуре, спорте, строительстве дорог и даже о политике.

Любовь к Родине, честность, доброта –  такой формулой успеха поделилась Наталья Качанова. А будущее Беларуси – общее дело разных поколений. 

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Разговор на равных, даже, если собеседник – высокопоставленный управленец. По таким принципам проходит школа активного гражданина. Проект министерства...
 
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