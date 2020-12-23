Во Франции мужчина открыл стрельбу по жандармам. Трое погибли, один ранен

Источник материала: ОНТ

Во французском департаменте Пюи-де-Дом мужчина открыл огонь по жандармам, убив троих и еще одного ранив, передает телеканал BFM TV .

Как рассказали в полиции, жандармы прибыли на сигнал о домашнем насилии. На месте происшествия полицейские заметили женщину, которая пыталась спрятаться на крыше. Как только жандармы приблизились к зданию, вооруженный мужчина начал стрелять. Затем он поджег дом.

Известно, что супруге нападавшего удалось спастись. Сейчас она находится в безопасности.

Тем временем злоумышленник все еще на свободе. Полиция пытается его задержать.

Фото: globallookpress.com

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