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Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире

23.12.2020 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Четыре самые крупные конфессии Беларуси подписали обращение о мире

Приближение рождественских и новогодних праздников – это всегда повод сделать выводы из уроков уходящего года и начать новый период со светлых и чистых помыслов. Четыре крупнейшие конфессии Беларуси объединились, чтобы подписать обращение о мире.

В нём говорится о том, что путь к миру и согласию был долгим. И каждый из нас знает, чтобы любить Бога, нужно научиться любить человека. А понятие мира и любви к ближнему – едино для всех религий. Значит у всех нас, таких разных, есть общее, что может помочь увидеть в недоброжелателе не врага, а близкого. Главы и представители основных конфессий страны напомнили об ужасах войны и хаосе противостояний, которые начинались со споров об истине, но всегда убеждали наших предков в ценности мира. Обращение призывает забыть обиды и продолжить строить наш общий дом снова и вместе.

Обращение четырёх конфессий к белорусам подписали Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, апостольский нунций, архиепископ Анте Йозич, глава мусульман Абу-Бекир Шабанович, главный раввин объединения иудейских религиозных общин Шнеер Дойч Заламан.

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Приближение рождественских и новогодних праздников – это всегда повод сделать выводы из уроков уходящего года и начать новый период со светлых и чистых помыслов....
 
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