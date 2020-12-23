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Белорусские силовики дали показания по делу о пытках поляков в Беларуси
Источник материала: АФН
Польское Агентство внутренней безопасности допросило очередных свидетелей в связи с расследованием дела о задержании, избиении и пытках трех поляков после президентских выборов в Беларуси.
В числе допрошенных есть сотрудники белорусских силовых ведомств. Они были свидетелями пыток поляков, сообщает польское издание rmf24.pl.
Адвокат не комментирует прошедшие слушания из-за тайны следствия. По его словам, в сотрудничестве с правозащитными организациями и пострадавшими из других стран он хотел бы добиться расширения разбирательства.
Цель состоит в том, чтобы показать, что белорусские власти совершили преступление, заключающееся в руководстве организованным преступным объединением вооруженного характера, в состав которого входили сотрудники МВД, КГБ, ОМОНа, милиции.
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Польское Агентство внутренней безопасности допросило очередных свидетелей в связи с расследованием дела о задержании, избиении и пытках трех поляков после...
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