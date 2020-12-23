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Навальный пробил корпус путинского «Титаника» ниже ватерлинии

23.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Навальный пробил корпус путинского «Титаника» ниже ватерлинии

  • 23.12.2020, 13:26
Навальный пробил корпус путинского «Титаника» ниже ватерлинии
алексей навальный

Крупнейший провал российских спецслужб сдетонировал как политический Чернобыль для главы Кремля.

Любимые слова Путина: «Мы народ победитель. У нас это записано в генах». Нелюбимые слова Путина: «Я разоблачен. Это записано на трусах берлинского пациента».

Крупнейший провал российских спецслужб сдетонировал как политический Чернобыль лично для Путина. Пресловутые трусы уже становятся символом позднего путинизма, представляющего из себя смесь государственного терроризма и брежневского маразма, пишет Telegram-канал «Противітру».

Все понимают, что пранк Навального пробил корпус путинского «Титаника» ниже ватерлинии, в том месте, где расследования Bellingcat и Insider оставили глубокие вмятины. На высшем федеральном мостике наблюдается полноценная истерика. Там даже не собираются заделывать пробоину. Исход двадцатилетнего круиза предрешен.

Тем временем МИД России взялись за помпу – из-за новых расследований и санкций Евросоюза ведомство вызвало дипломатов сразу из нескольких стран: посла Франции Пьера Леви, представителя посольства Швеции и постоянного заместителя посла ФРГ Беате Гжески. Министерство выпустило заявление, в котором анонсировало запрет на въезд в Россию «тех, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС».

Пресс-конференцию Путина за 5 дней посмотрели 7 млн., пранк-разоблачение Навального с фсбшником-отравителем только за сутки посмотрели 12 млн.

Политиком года для россиян с рейтингом 38% остается Путин — но это не на долго, пишут авторы канала.

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