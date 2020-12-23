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Старейший российский журнал «Огонек» перестанет выходить на бумаге
Источник материала: Хартия'97
Старейший российский журнал «Огонек» перестанет выходить на бумаге
К концу перестройки он приобрел культовый статус.
Издательский дом "Коммерсантъ" прекратил выпуск бумажного издания старейшего российского журнала "Огонек". Об этом говорится в
Редакция "Огонька" отсчитывает свою историю с 1879 года и недавно отпраздновала 121-летие. До этого журнал выходил с 1789 по 1883 год, но был закрыт. Кроме того, он закрывался с 1918 по 1923 год. В советские годы это был главный официальный национальный журнал для широкой аудитории.
К концу перестройки он приобрел культовый статус, там печатались острые для советского общества дискуссионные и критические статьи, его тираж достигал трех миллионов экземпляров.
В журнале в разное время работали писатели Михаил Кольцов, Евгений Петров, Владимир Солоухин, Алексей Сурков, Иероним Ясинский, журналисты Виталий Коротич, Генрих Боровик, политик Павел Милюков, в нем публиковались ведущие советские писатели и поэты.
К 2009 году издание чуть было не закрылось, но было приобретено "Коммерсантом". Издательский дом обещал полностью оцифровать знаменитый фотоархив "Огонька", однако эти планы не были реализованы.
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К концу перестройки он приобрел культовый статус.
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