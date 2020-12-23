|
Найдены каратели, ответственные за издевательства над Николаем Дедком
Источник материала: Хартия'97
Найдены каратели, ответственные за издевательства над Николаем Дедком
Справедливый суд настигнет всех соучастников преступлений режима.
Инициативой
Его непосредственной разработкой занимались сотрудники 3 управления ГУБОПиК: заместитель начальника управления – начальник 1 отдела полковник милиции Алёкса Александр Иванович, (родился 07.04.1978), и заместитель начальника 1 отдела управления подполковник милиции Тарасик Иван Александрович, о котором мы ранее уже рассказывали.
В октябре 2020 г. ГУБОПиК установил знакомую Дедка Н.А., с которой тот периодически встречался. За девушкой было организовано наблюдение, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения Минского метрополитена, для выявления Дедка Н.А. среди пассажиров использовалась программа KiPod, разработанная компанией «Синезис».
В результате этих мероприятий стало известно, что Дедок Н.А. проживает в п. Сосновый Осиповичского р-на, откуда на маршрутном такси регулярно выезжает в г. Минск, пользуясь далее станцией метро «Могилевская».
После задержания Дедок Н.А. подвергся пыткам, непосредственными исполнителями которых являлись сотрудники СОБР, а руководителями - Алекса А.И. и Тарасик И.А.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Справедливый суд настигнет всех соучастников преступлений режима.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)