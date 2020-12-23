Источник материала: Хартия'97

Отлученный: чем грозит Лукашенко церковная анафема 1 23.12.2020, 13:06

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Фото: ТАСС

Такой человек пребывает за пределами христианского сообщества.

23 ноября Белорусская православная автокефальная церковь предала анафеме Александра Лукашенко –– за "кровавые расправы над мирными людьми на улицах и в тюрьмах". Какое значение анафема имеет в наши дни, какие случаи анафемы известны истории и что ждет преданного анафеме –– разбиралась "Новая газета –– Балтия" .

Анафема — это отлучение от церкви. "Считается, что после провозглашения анафемы человек больше не пребывает в лоне церкви, а значит, не может спасти свою душу и наследует ад. Это формальная сторона", — поясняет украинский религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой. Анафема — это своеобразная констатация факта, что человек пребывает за пределами христианского сообщества.

Изначально анафеме предавали еретиков, раскольников и лжеучителей. Со временем христианская церковь интегрировалась в политический ландшафт Византийской империи. Церковь начала использовать государственные методы влияния, а государство — церковные. Так в истории появились политические анафемы.

Истории известны достаточно громкие примеры политических анафем — в разное время от церкви были отлучены предводитель восстания 1670-71 годов в России Степан Разин, кубинский лидер Фидель Кастро, а Владимира Ленина предали анафеме дважды. Один из последних примеров — это анафема Александру Лукашенко.

На практике анафема означает, что отлученный не может ни причаститься, ни исповедаться, ни приступить к любому церковному обряду. Анафему можно получить как при жизни, так и после смерти. Во втором случае душа отлученного лишается права на поминовение.

У Белорусской православной автокефальной церкви есть приходы в США, Канаде, Западной Европе, при этом в самой Беларуси она не зарегистрирована как религиозная организация, хоть и имеет один приход.

"В случае с Лукашенко анафема не за ересь или нарушение церковного вероучения, а за попрания человеческого достоинства, пытки и массовые избиения людей", — объясняет Дмитрий Горевой.

В Архипастырском объявлении анафемы Александру Лукашенко он назван "диктатором, убийцей и мучителем народа белорусского".

"Церковь — институт духовный и аполитичный, наставляет паству сражаться за правду, и не может молча наблюдать за геноцидом белорусов, а должна согласно святому учению Христову быть совестью своего народа, что вынуждает нас объявить анафему", — говорится в объявлении анафемы.

Документ объясняет, что Александр Лукашенко принадлежит к православной церкви по рождению, однако ему запрещается приступать к Таинствам Христовым, его запрещено упоминать в православных службах и молитвах до полного покаяния перед церковью и народом Беларуси.

Как церкви реагируют на события в Беларуси?

Всего в Беларуси существует 25 религиозных конфессий. Около 80% верующих относят себя к православным, 15% считают себя католиками. Католическая церковь Беларуси открыто осуждает насилие против протестующих. Еще на этапе предвыборной кампании в соцсетях появился флешмоб "Католик не фальсифицирует".

Глава Белорусского католического епископата митрополит Минский и Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич приезжал к спецприемнику на Окрестина молиться за задержанных. С 31 августа Кондрусевич не мог въехать в страну, несмотря на то, что он гражданин Беларуси. Лишь 23-го декабря стало известно, что власти официально разрешили Кондрусевичу вернуться домой. Ожидается, что архиепископ примет участие в рождественской службе уже.

В Белорусской православной церкви осуждения насилия были скорее локальными. Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий оказался единственным из числа высших иерархов БПЦ, кто публично осудил действия силовиков. "Мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть. Мы говорим о том, что совершается беззаконие. Наши люди просто звереют и терзают своих же братьев", — заявил он во время одной из проповедей. Впрочем, БПЦ поспешила дистанцироваться от заявления архиепископа, назвав его личным мнением по поводу происходящего.

В поддержку протестующих белорусов высказывались и зарубежные приходы. Так, предстоятель православной церкви Украины Киевского прихода митрополит Епифаний призвал белорусский народ защитить демократическое и независимое будущее своего государства и бороться за автокефалию Церкви и потребовал прекратить насилие и освободить задержанных невинных граждан Беларуси.

Литовская конфедерация епископов в августе пригласила верующих страны "объединиться в молитве за белорусских братьев, чтобы Господь благословил их марш к свободе". Это произошло накануне годовщины "Балтийского пути" — в 2020 году в Литве эту акцию посвятили солидарности с белорусами. Живая цепь выстроилась от Кафедральной площади Вильнюса до границы с Беларусью.

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