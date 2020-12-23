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Отлученный: чем грозит Лукашенко церковная анафема
Источник материала: Хартия'97
Отлученный: чем грозит Лукашенко церковная анафема
Такой человек пребывает за пределами христианского сообщества.
23 ноября Белорусская православная автокефальная церковь предала анафеме Александра Лукашенко –– за "кровавые расправы над мирными людьми на улицах и в тюрьмах". Какое значение анафема имеет в наши дни, какие случаи анафемы известны истории и что ждет преданного анафеме –– разбиралась
Анафема — это отлучение от церкви. "Считается, что после провозглашения анафемы человек больше не пребывает в лоне церкви, а значит, не может спасти свою душу и наследует ад. Это формальная сторона", — поясняет украинский религиовед, директор Центра религиозной безопасности Дмитрий Горевой. Анафема — это своеобразная констатация факта, что человек пребывает за пределами христианского сообщества.
Изначально анафеме предавали еретиков, раскольников и лжеучителей. Со временем христианская церковь интегрировалась в политический ландшафт Византийской империи. Церковь начала использовать государственные методы влияния, а государство — церковные. Так в истории появились политические анафемы.
Истории известны достаточно громкие примеры политических анафем — в разное время от церкви были отлучены предводитель восстания 1670-71 годов в России Степан Разин, кубинский лидер Фидель Кастро, а Владимира Ленина предали анафеме дважды. Один из последних примеров — это анафема Александру Лукашенко.
На практике анафема означает, что отлученный не может ни причаститься, ни исповедаться, ни приступить к любому церковному обряду. Анафему можно получить как при жизни, так и после смерти. Во втором случае душа отлученного лишается права на поминовение.
У Белорусской православной автокефальной церкви есть приходы в США, Канаде, Западной Европе, при этом в самой Беларуси она не зарегистрирована как религиозная организация, хоть и имеет один приход.
"В случае с Лукашенко анафема не за ересь или нарушение церковного вероучения, а за попрания человеческого достоинства, пытки и массовые избиения людей", — объясняет Дмитрий Горевой.
В Архипастырском объявлении анафемы Александру Лукашенко он назван "диктатором, убийцей и мучителем народа белорусского".
"Церковь — институт духовный и аполитичный, наставляет паству сражаться за правду, и не может молча наблюдать за геноцидом белорусов, а должна согласно святому учению Христову быть совестью своего народа, что вынуждает нас объявить анафему", — говорится в объявлении анафемы.
Документ объясняет, что Александр Лукашенко принадлежит к православной церкви по рождению, однако ему запрещается приступать к Таинствам Христовым, его запрещено упоминать в православных службах и молитвах до полного покаяния перед церковью и народом Беларуси.
Как церкви реагируют на события в Беларуси?
Всего в Беларуси существует 25 религиозных конфессий. Около 80% верующих относят себя к православным, 15% считают себя католиками. Католическая церковь Беларуси открыто осуждает насилие против протестующих. Еще на этапе предвыборной кампании в соцсетях появился флешмоб "Католик не фальсифицирует".
Глава Белорусского католического епископата митрополит Минский и Могилевский, архиепископ Тадеуш Кондрусевич приезжал к спецприемнику на Окрестина молиться за задержанных. С 31 августа Кондрусевич не мог въехать в страну, несмотря на то, что он гражданин Беларуси. Лишь 23-го декабря стало известно, что власти официально разрешили Кондрусевичу вернуться домой. Ожидается, что архиепископ примет участие в рождественской службе уже.
В Белорусской православной церкви осуждения насилия были скорее локальными. Архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий оказался единственным из числа высших иерархов БПЦ, кто публично осудил действия силовиков. "Мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть. Мы говорим о том, что совершается беззаконие. Наши люди просто звереют и терзают своих же братьев", — заявил он во время одной из проповедей. Впрочем, БПЦ поспешила дистанцироваться от заявления архиепископа, назвав его личным мнением по поводу происходящего.
В поддержку протестующих белорусов высказывались и зарубежные приходы. Так, предстоятель православной церкви Украины Киевского прихода митрополит Епифаний призвал белорусский народ защитить демократическое и независимое будущее своего государства и бороться за автокефалию Церкви и потребовал прекратить насилие и освободить задержанных невинных граждан Беларуси.
Литовская конфедерация епископов в августе пригласила верующих страны "объединиться в молитве за белорусских братьев, чтобы Господь благословил их марш к свободе". Это произошло накануне годовщины "Балтийского пути" — в 2020 году в Литве эту акцию посвятили солидарности с белорусами. Живая цепь выстроилась от Кафедральной площади Вильнюса до границы с Беларусью.
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Такой человек пребывает за пределами христианского сообщества.
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