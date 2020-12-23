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Украинский депутат от «Слуги народа» встретился в Минске с представителями непризнанной власти

23.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Украинский депутат от «Слуги народа» встретился в Минске с представителями непризнанной власти

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  • 23.12.2020, 12:53
  • 2,035
Украинский депутат от «Слуги народа» встретился в Минске с представителями непризнанной власти
Евгений Шевченко

Коллеги по партии раскритиковали украинского политика.

Украинский народный депутат от правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко ездит в Минск, где встречается с представителями непризнанной Украиной власти, чем хвастается в соцсетях.

Об этом сообщил его коллега по партии Дмитрий Гурин в "Фейсбуке".

"Евгений Шевченко живет в мире фантазий, где в Беларуси ничего не произошло, выборы у людей не украдены и Украина не признает захват власти в Беларуси", - написал Гурин, комментируя пост Шевченко, в котором тот похвастался встречей с председателем так называемой комиссии по международным вопросам Национального Собрания Беларуси.

Гурин также сообщил о своей поддержке народа Беларуси и призвал коллег по фракции присоединиться и "высказаться в поддержку белорусов и здравого смысла".

"Нельзя, чтобы об отношении Украины к событиям в Беларуси делали выводы по Евгению Шевченко", - резюмировал он.

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Теги: Минск
 
 
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