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«Как в фильмах про супергероев»: «Женщина года» из России восхищена белорусками
Источник материала: Хартия'97
«Как в фильмах про супергероев»: «Женщина года» из России восхищена белорусками
Екатерина Шульман призналась, что впервые видит такую душевную силу и чистоту.
Недавно российский Glamour раздал статуэтки женщинам года, которые добились успеха в бизнесе и творчестве, несмотря на объективные трудности, несправедливость и пандемию.
Одной из лауреатов премии стала политолог и публицист Екатерина Шульман, которая на протяжении 2020-го не раз комментировала события в Беларуси. Накануне в
– В этом году, конечно, белорусскими. Тут никакого другого ответа я вам не дам. Нечто новое мы увидели, не видели такого никогда.
Это не жертвенность, не страдательность. Это какая-то чрезвычайно активная гражданская позиция, которая при этом выражает себя абсолютно ненасильственным способом.
Это сила духа, несгибаемая, которая показывает, что если человек решился, то с ним ничего не сделаешь. Я таких людей, как Мария Колесникова, не видела раньше…
Это какая-то душевная чистота и душевная сила одновременно – это, конечно, что-то новое. Такое нам раньше показывали в фильмах про супергероев. А оказывается, так бывает.
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Екатерина Шульман призналась, что впервые видит такую душевную силу и чистоту.
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