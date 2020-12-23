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«Как в фильмах про супергероев»: «Женщина года» из России восхищена белорусками

23.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Как в фильмах про супергероев»: «Женщина года» из России восхищена белорусками

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  • 23.12.2020, 12:49
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«Как в фильмах про супергероев»: «Женщина года» из России восхищена белорусками
Екатерина Шульман

Екатерина Шульман призналась, что впервые видит такую душевную силу и чистоту.

Недавно российский Glamour раздал статуэтки женщинам года, которые добились успеха в бизнесе и творчестве, несмотря на объективные трудности, несправедливость и пандемию.

Одной из лауреатов премии стала политолог и публицист Екатерина Шульман, которая на протяжении 2020-го не раз комментировала события в Беларуси. Накануне в интервью изданию она подвела итоги уходящего года, а также ответила, какими женщинами восхищается.

– В этом году, конечно, белорусскими. Тут никакого другого ответа я вам не дам. Нечто новое мы увидели, не видели такого никогда.

Это не жертвенность, не страдательность. Это какая-то чрезвычайно активная гражданская позиция, которая при этом выражает себя абсолютно ненасильственным способом.

Это сила духа, несгибаемая, которая показывает, что если человек решился, то с ним ничего не сделаешь. Я таких людей, как Мария Колесникова, не видела раньше…

Это какая-то душевная чистота и душевная сила одновременно – это, конечно, что-то новое. Такое нам раньше показывали в фильмах про супергероев. А оказывается, так бывает.

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Екатерина Шульман призналась, что впервые видит такую душевную силу и чистоту.
 
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