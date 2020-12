Octopuses punch fishes. YES. OCTOPUSES. PUNCH. FISHES!!



Our new paper is out on @ESAEcology , showing that octos express this behavior during collaborative hunting with other fishes. This was probably the most fun I had writing a paper. Ever! (small

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ученые рассказали, как осьминоги воспитывают рыб Биологи зафиксировали «воспитательный процесс» во время погружения в Красное море.