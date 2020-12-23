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Ученые рассказали, как осьминоги воспитывают рыб

23.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали, как осьминоги воспитывают рыб

  • 23.12.2020, 12:44
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Ученые рассказали, как осьминоги воспитывают рыб

Биологи зафиксировали «воспитательный процесс» во время погружения в Красное море.

Умницы осьминоги способны использовать жалящих медуз в качестве оружия, а рыб привлекать к совместной охоте. Временный союз позволяет извлекать пользу из особенностей анатомии, локомоции и способов ловли добычи, свойственных обеим сторонам. Однако «руководящей» стороной в нем остаются именно головоногие, раздающие подопечным рыбам чувствительные тычки, если те ведут себя неподобающим образом, пишет «Вокруг света».

«Объединение множества сторон создает сложную сеть взаимодействий, в которой может возникать дисбаланс между вкладываемыми участником усилиями и получаемой им выгодой, что приводит к появлению партнерского контроля, — объясняют авторы работы, ученые из португальского Центра по изучению океана и окружающей среды MARE во главе с Эдуарду Сампайо. — Чтобы осадить "зарвавшихся", осьминог совершает быстрое взрывное движение, направленное на конкретную рыбу».

Несколько таких «шлепаний» биологам удалось зафиксировать на видео при погружении в Красном море, где они наблюдали за кооперативной охотой осьминогов Octopus cyanea и различных местных рыб — голоцентровых рыб-солдат и разных видов груперов. Подобное поведение выявляли неоднократно и у разных осьминогов, указывая на его важность для межвидовой копперации с рыбами.

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