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СМИ: Лукашенковские силовики дают показания по делу о пытках поляков в Беларуси
Источник материала: Хартия'97
СМИ: Лукашенковские силовики дают показания по делу о пытках поляков в Беларуси
Адвокат пострадавших хочет добиваться ответственности для белорусских властей.
Как пишет издание
Cреди допрошенных есть сотрудники белорусских силовых ведомств. Они были свидетелями пыток поляков.
Их показания ценны, потому что они раскрывают механизмы, используемые властями в Минске в отношении протестующих, помогают выяснить, как выглядела система выдачи приказов.
В деле постоянно появляются новые доказательства. Происшествия в Беларуси с участием поляков удалось воспроизвести почти поминутно.
Все силовики, как отмечает издание, проходят проверку. Некоторые из них все еще работают на режим, и их реальная задача - получить информацию о продолжающемся расследовании.
Уполномоченный по пыткам хочет продлить разбирательство
- Моя цель - добиться предъявления обвинений и направления обвинительных актов в отношении сотрудников белорусских силовых служб и тех, кто отдавал приказы, - заявил адвокат Томаш Вилиньски.
Адвокат не комментирует прошедшие слушания - из-за тайны следствия. По его словам, в сотрудничестве с правозащитными организациями и пострадавшими из других стран он хотел бы добиться расширения разбирательства. Цель состоит в том, чтобы показать, что белорусские власти совершили преступление, заключающееся в руководстве организованным преступным объединением вооруженного характера, в состав которого входили сотрудники МВД, КГБ, ОМОНа, милиции.
Адвокат уточняет, что речь идет о доказательстве должностными лицами режима преступлений против свободы и применении пыток в отношении мирного населения.
Расследование по делу о задержании, избиении и пытках трех поляков в Беларуси польская прокуратура возбудила в сентябре.
Трое мужчин - сразу после возвращения из Беларуси - прошли детальное обследование и их травмы были подтверждены на судебно-медицинской экспертизе.
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Адвокат пострадавших хочет добиваться ответственности для белорусских властей.
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