Источник материала: Хартия'97

СМИ: Лукашенковские силовики дают показания по делу о пытках поляков в Беларуси 7 23.12.2020, 12:25

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Фото: Kamil Rutka / RMF FM

Адвокат пострадавших хочет добиваться ответственности для белорусских властей.

Как пишет издание rmf24.pl , польское Агентство внутренней безопасности допросило очередных свидетелей в связи с расследованием дела о задержании, избиении и пытках трех поляков после президентских выборов в Беларуси.

Cреди допрошенных есть сотрудники белорусских силовых ведомств. Они были свидетелями пыток поляков.

Их показания ценны, потому что они раскрывают механизмы, используемые властями в Минске в отношении протестующих, помогают выяснить, как выглядела система выдачи приказов.

В деле постоянно появляются новые доказательства. Происшествия в Беларуси с участием поляков удалось воспроизвести почти поминутно.

Все силовики, как отмечает издание, проходят проверку. Некоторые из них все еще работают на режим, и их реальная задача - получить информацию о продолжающемся расследовании.

Уполномоченный по пыткам хочет продлить разбирательство

- Моя цель - добиться предъявления обвинений и направления обвинительных актов в отношении сотрудников белорусских силовых служб и тех, кто отдавал приказы, - заявил адвокат Томаш Вилиньски.

Адвокат не комментирует прошедшие слушания - из-за тайны следствия. По его словам, в сотрудничестве с правозащитными организациями и пострадавшими из других стран он хотел бы добиться расширения разбирательства. Цель состоит в том, чтобы показать, что белорусские власти совершили преступление, заключающееся в руководстве организованным преступным объединением вооруженного характера, в состав которого входили сотрудники МВД, КГБ, ОМОНа, милиции.

Адвокат уточняет, что речь идет о доказательстве должностными лицами режима преступлений против свободы и применении пыток в отношении мирного населения.

Расследование по делу о задержании, избиении и пытках трех поляков в Беларуси польская прокуратура возбудила в сентябре.

Трое мужчин - сразу после возвращения из Беларуси - прошли детальное обследование и их травмы были подтверждены на судебно-медицинской экспертизе.

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