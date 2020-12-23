|
В Хотимском районе милиционеры прострелили колеса дальнобойщикам, которые их чуть не задавили. Те все равно сумели скрыться в России
Источник материала: Партизан
Как сообщает Генеральная прокуратура Беларуси, 12 июня 2020 года 29-летний и 43-летний жители Минской области ехали через Хотимский район в сторону российской границы на грузовых автомобилях.
Колонну из трех автомобилей решила проверить милиция. Двое дальнобойщиков остановились самостоятельно после преследования, а третий скрылся, несмотря на требования милиции.
Для разбирательства прибыл 49-летний мужчина из Минской области, представившийся директором фирмы-перевозчика и владельцем грузов, которые оказались опечатаны. Он приказал водителям ехать в Россию.
Для пресечения попытки выезда инспекторы встали перед грузовиками, но те начали двигаться на них. Милиционеры сначала выстрелили в воздух, а затем — по колесам грузовиков. Несмотря на это, водители скрылись в Смоленской области.
Позже с помощью российских коллег милиции удалось задержать на территории России грузовики.
Водителям судом Хотимского района вынесен приговор по ст. 364 УК РБ за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Их приговорили к 3 годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
Грузовики и полуприцепы общей стоимостью 58 000 рублей конфискованы.
Приговор может быть обжалован.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Хотимском районе милиционеры прострелили колеса дальнобойщикам, которые их чуть не задавили. Те все равно сумели скрыться в России
Как сообщает Генеральная прокуратура Беларуси, 12 июня 2020 года 29-летний и 43-летний жители Минской области ехали через Хотимский район в сторону российской границы...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)