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В России "иноагентами" будут признавать даже граждан

23.12.2020 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И сажать на 5 лет в случае отсутствия такого человека в соответствующем реестре

Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, позволяющий признать «иностранными агентами» общественные объединения, не зарегистрированные как юрлица, а также физические лица, в том числе иностранных журналистов, занимающихся политикой.

Закон дает следующее определение физического лица — «иностранного агента»:

Физическое лицо… может быть признано физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, в случае, если оно осуществляет на территории РФ в интересах иностранного государства… политическую деятельность и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ.

Человека могут признать физлицом — «иностранным агентом» только в случае, если он получает поддержку из-за рубежа, в том числе деньги, имущественную или организационно-методическую помощь.

Граждане — «иностранные агенты» должны подать уведомление о включении их в соответствующий реестр, после чего раз в полгода давать отчет о своей деятельности и о тратах зарубежных средств. 

Закон запрещает таким людям работать на государственной и муниципальной службе или иметь доступ к государственной тайне.

Некоммерческие организации, получившие статус «иностранных агентов», будут должны передавать в Минюст программы и «иные документы» о планируемых мероприятиях, а затем — отчеты о них.

СМИ при публикации материалов о человеке или организации — «иностранном агенте», а также материалов, созданных ими, должны отмечать, что это материалы об «иностранных агентах». Эту меру не станут распространять на блогеров и обычных граждан.

Другой закон, принятый Госдумой 23 декабря во втором и третьем чтениях, вводит уголовную ответственность — до пяти лет лишения свободы — в отношении физических лиц, признанных «иностранными агентами», которые не подали заявление на включение в соответствующий реестр или не подали отчет о своей деятельности.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому «иностранными агентами» могут признать человека, участвующего в создании СМИ — «иностранного агента» или распространяющего сообщения такого СМИ и при этом получающего деньги из-за рубежа.
 
 
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И сажать на 5 лет в случае отсутствия такого человека в соответствующем реестре
 
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