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Дмитрий Бага попал в сферу интересов команд Кипра, Греции, России, а также «Лиепаи»

23.12.2020 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага, вероятно, сменит команду. Об этом сообщает журналист Владислав Татур в своем телеграм-канале.




Контракт футболиста близится к завершению и продление маловероятно.

По информации Татура, в полузащитнике заинтересованы клубы Кипра, Греции, России и латвийская «Лиепая».

В прошедшем сезоне чемпионата Беларуси Бага провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи.
 
 
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Полузащитник БАТЭ Дмитрий Бага, вероятно, сменит команду. Об этом сообщает журналист Владислав Татур в своем телеграм-канале.
 
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