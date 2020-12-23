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С 1 января 2021 года в Беларуси отменяют налог на вмененный доход. За невостребованностью

23.12.2020 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С нового года в Беларуси не будет применяться один из особых режимов налогообложения — единый налог на вмененный доход (ЕНВД).




Этот налог был введен в 2014 году для микроорганизаций, занимающихся техобслуживанием и ремонтом автомобилей. Предполагалось, что ЕНВД позволит справиться с массовым сокрытием выручки в автосервисе и поможет выравнять условия для таких компаний с индивидуальными предпринимателями, работающими в этой сфере, которые уплачивают единый налог в фиксированной сумме.

Налоговая база ЕНВД определяется как сумма вмененного дохода и превышения выручки над ним (при наличии такого превышения). Ставка ЕНВД составляет 5%.

Однако на практике оказалось, что желающих платить ЕНВД немного. Если в 2014 году их насчитывалось 1912, то в 2019-м — всего 1337, а в I квартале 2020 года — 1199, причем число работников компаний, применяющих ЕНВД, за 5 лет сократилось в 1,5 раза, а сумма вмененного дохода — почти вдвое. Работать в статусе ИП было гораздо выгоднее. В итоге ЕНВД за 2014 год в целом по стране составил 8,62 млн рублей, а за 2019 год — 9,38 млн, что в сопоставимых ценах примерно на треть меньше. Поэтому доля ЕНВД сократилась с 0,05 до 0,037%.

Между тем выручка плательщиков ЕНВД от деятельности по техобслуживанию и ремонту автомобилей в сопоставимых ценах за 5 лет выросла на 22,1% (с 73 млн до 143, млн рублей), а на одного работника — на 66,6%.

Бизнесмены давно добивались отмены ЕНВД, уверяя, что он не основывается на реальных доходах плательщиков, его нельзя считать экономически справедливым и прогрессивным для развития бизнеса. В Минфине подсчитали, что эффект от уплаты ЕНВД вместо налога при упрощенной системе налогообложения по ставке 5% за 5 лет сократился в 3,7 раза и для бюджета уже почти незаметен. А вот темп роста суммы превышения выручки над вмененным доходом постоянно растет и за 5 лет достиг 425,5% (в сопоставимых ценах), причем если в 2014 году такое превышение наблюдалось только у 20,9% организаций, то в 2019-м — у 57,1%. То есть желающих честно показывать выручку и платить налог при УСН становится все больше. Да и прятать выручку стало труднее, поскольку ее надо проводить через кассовые аппараты с установленным средством контроля налоговых органов.

Все эти аргументы легли в основу решения отмены ЕНВД. К тому же в России такой налоговый режим тоже отменяется с 1 января — по тем же причинам.

Как сообщалось, нижняя палата парламента 18 декабря приняла в двух чтениях проект закона «Об изменении Налогового кодекса».
 
 
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С нового года в Беларуси не будет применяться один из особых режимов налогообложения — единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
 
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