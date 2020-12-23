Чем Минск будет пугать Москву на переговорах о цене газа?





















По его словам, скорее всего, Минск перейдет к политическим доводам.





Будут указывать, что цена в $127 хоть и низкая для европейского рынка, но высока для белорусов. И чем дороже будет газ, тем хуже будет экономическое положение в стране. А это может привести к дополнительному социальному напряжению и в итоге — к смене власти, причем в пользу прозападных сил.

По мнению эксперта, именно этим Минск будет пугать Москву на ближайших переговорах.





Наиболее вероятный сценарий: Москва может согласиться оставить текущую цену, но не пойдет на скидку.





«Чтобы получить скидку, Минску нужно тоже что-то предложить России. Беларусь же не признала Крым, Абхазию и Южную Осетию. Даже в экономике нет движения — Лукашенко говорил, что перекинет экспорт белорусских нефтепродуктов на российские порты, но спустя полгода этого не произошло», — перечисляет эксперт.





Поэтому позиция России будет довольно жесткой.