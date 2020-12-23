В Бельгии с помощью 3D-принтера напечатали двухэтажный коттедж

Источник материала: Onliner

Технологии 3D-печати начинают использоваться для создания все более крупных объектов. Пока в Германии таким образом строят трехэтажный жилой дом, в Бельгии уже готово здание чуть более скромных размеров. Тем не менее это полноценный особняк на одну семью.

Объект построен в бельгийском городе Вестерло по инициативе Kamp C, местного центра содействия устойчивому развитию и инновациям в строительстве. Для его создания компания COBOD предоставила один из крупнейших 3D-принтеров в Европе. Площадь двухэтажного здания составила 90 кв. м, что соответствует среднему размеру семейных таунхаусов в Вестерло.













Для печати объекта понадобилось всего три недели, из которых два дня занимает монтаж и демонтаж собственно принтера. Создатели коттеджа утверждают, что он в своем роде уникален. Обычно на месте печатаются лишь одноэтажные здания. Многоуровневые дома зачастую производятся на заводах, а затем лишь собираются на конечной площадке. Тем не менее технологии постоянно развиваются, поэтому авторы проекта надеются, что в скором будущем срок строительства подобного рода зданий будет принципиально сокращен.







