Совмин определил печатные СМИ, которые получат деньги из республиканского бюджета

Источник материала: Ежедневник

Постановлением Совмина №744 от 21 декабря 2020 года утвержден перечень печатных средств массовой информации, которым будет оказываться поддержка из республиканского бюджета. Постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Правительство Беларуси одобрило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых будет оказана поддержка из республиканского бюджета в 2021 году.

Всего в списке 22 издания: «Алеся», «Беларускі гістарычны часопіс»,«Бярозка», «Вместе!»,«Вожык»,«Вясёлка».«Журнал специального назначения».«Звязда» (приложения «ЧЫРВОНКА Чырвоная змена», «Мясцовае самакіраванне»), «Знамя юности», «Зорька», «Літаратура і мастацтва», «Маладосць», «Мастацтва», «Народная асвета», «Народная газета», «Нёман», «Полымя», «Родная прырода», «Рэспубліка», «СБ. Беларусь сегодня», «Сельская газета», «Спортивная панорама».

Проект бюджета на 2021 год предусматривает, что на поддержку государственных СМИ в следующем году будет выделено более 156 млн, в том числе телевидению и радиовещанию — 133,9 млн, печатным средствам массовой информации и издательствам — 7,62 млн, на прочие вопросы в области СМИ – 14,5 млн рублей.