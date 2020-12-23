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«Минск-Новости»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что будет с организмом, если бросить пить Отказ от горячительных напитков кардинально сказывается на качестве жизни.

Ученые утверждают, что отказ от горячительных напитков кардинально сказывается на качестве жизни.Во-первых, сон такого человека становится более здоровым. Дело в том, что из-за присутствия алкоголя в крови нарушаются порядок и продолжительность фаз сна. Человек, который попал в объятия Морфея будучи пьяным, сразу переходит в глубокий сон. Во второй половине ночи его организм начинает активно выводить токсины. Из-за этого длительность стадии глубокого сна сокращается. Утро не приносит ощущения свежести и бодрости.Во-вторых, если в рационе нет алкоголя, сердце говорит «спасибо». Ни для кого не секрет, что горячительные напитки негативно воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Из-за токсинов, которые образуются в результате распада алкоголя, у человека нарушается сердечный ритм, происходят неприятности с артериальным давлением. Кроме того, сгущение крови приводит к закупорке сосудов.В-третьих, отказ от алкоголя помогает улучшить работу клеток мозга. Кровеносная система, которая начинает работать лучше, обеспечивает приток кислорода, и наше серое вещество чувствует себя намного бодрее: улучшается память и возрастает способность к восприятию новой информации.