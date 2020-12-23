«КиноПоиск HD» рассказал о предпочтениях белорусов в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» назвал самые популярные фильмы и сериалы в этом году у белорусов. Лидером рейтинга стал американский комедийный научно-фантастический анимационный сериал «Рик и Морти».



Фото: кадр из сериала

Самым популярным сериалом у белорусов в этом онлайн-кинотеатре стал «Рик и Морти», а лидером среди фильмов оказалась криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены». В топе также собственные сериалы «КиноПоиска HD»: «Проект „Анна Николаевна“» и «Последний министр».

Топ-10 фильмов и сериалов года

1. «Рик и Морти»

2. «Джентльмены»

3. «Голяк»

4. «Последний министр»

5. «Чудотворцы»

6. «Харли Квинн»

7. «Проект „Анна Николаевна“»

8. «Южный парк»

9. «Смешарики. Новый сезон»

10. «Теория большого взрыва»

В уходящем году онлайн-кинотеатр выпустил еще несколько собственных проектов, что не попали в топ: «Беспринципные», «Водоворот» и «Просто представь, что мы знаем». Сервис также анонсировал новую порцию оригинальных сериалов в 2021 году: «Топи», «Пищеблок», «Настя, соберись», «Спойлер», «Я не шучу», а также вторые сезоны «Последнего министра» и «Проекта „Анна Николаевна“».

При подведении итогов аналитики учитывали данные с декабря 2019-го по ноябрь 2020 года. Любопытно, что итоги года по просмотрам в Беларуси подводятся впервые с момента запуска «КиноПоиск HD».