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«КиноПоиск HD» рассказал о предпочтениях белорусов в 2020 году

23.12.2020 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» назвал самые популярные фильмы и сериалы в этом году у белорусов. Лидером рейтинга стал американский комедийный научно-фантастический анимационный сериал «Рик и Морти».


Фото: кадр из сериала

Самым популярным сериалом у белорусов в этом онлайн-кинотеатре стал «Рик и Морти», а лидером среди фильмов оказалась криминальная комедия Гая Ричи «Джентльмены». В топе также собственные сериалы «КиноПоиска HD»: «Проект „Анна Николаевна“» и «Последний министр».

Топ-10 фильмов и сериалов года

1. «Рик и Морти»
2. «Джентльмены»
3. «Голяк»
4. «Последний министр»
5. «Чудотворцы»
6. «Харли Квинн»
7. «Проект „Анна Николаевна“»
8. «Южный парк»
9. «Смешарики. Новый сезон»
10. «Теория большого взрыва»

В уходящем году онлайн-кинотеатр выпустил еще несколько собственных проектов, что не попали в топ: «Беспринципные», «Водоворот» и «Просто представь, что мы знаем». Сервис также анонсировал новую порцию оригинальных сериалов в 2021 году: «Топи», «Пищеблок», «Настя, соберись», «Спойлер», «Я не шучу», а также вторые сезоны «Последнего министра» и «Проекта „Анна Николаевна“».

При подведении итогов аналитики учитывали данные с декабря 2019-го по ноябрь 2020 года. Любопытно, что итоги года по просмотрам в Беларуси подводятся впервые с момента запуска «КиноПоиск HD».

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Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» назвал самые популярные фильмы и сериалы в этом году у белорусов. Лидером рейтинга стал американский комедийный...
 
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