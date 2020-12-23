Сколько белорусов получили «гуманитарные» визы и попросили политическое убежище в Литве и Польше

Источник материала: Tut.by

По гуманитарным причинам в Литву уже приехало 347 белорусов. Об этом сообщил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас, передает ru.delfi.lt. При этом число тех, кто получил такие визы (их начали выдавать в конце августа), больше.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«За весь период с августа по 20 декабря на территорию Литовской Республики по особым гуманитарным причинам с разрешением министра внутренних дел прибыло 347 граждан Беларуси, 74 гражданина обратились за убежищем», — сообщил глава СОГГЛ. По данным службы и Министерства внутренних дел Литвы, за последнюю неделю по гуманитарным причинам прибыло еще 40 белорусов, за убежищем обратились 2 человека.

Рустамас Любаевас сообщил, что число белорусов, которые прибыли в Польшу, и тех, кто попросил там убежища, вдвое выше, чем в Литве. Сообщает, что в Польшу прибыло 606 белорусов, а за убежищем обратились 127.

Представитель СОГГЛ, затрагивая тему закрытых наземных границ в Беларуси с 21 декабря, уточнил, что «сейчас сложно оценивать, будут ли разрешать гражданам Беларуси выезжать из страны, чтобы обращаться за убежищем или по гуманитарным причинам».

При этом Рустамас Любаевас уточнил: с 1 ноября по 20 декабря увеличилось число случаев, когда граждане Беларуси прибывают на территорию Литовской Республики через госграницу, опасаясь проверок на пунктах контроля или с просьбой об убежище.

«Можно прогнозировать, что такие случаи будут учащаться», — прогнозирует специалист. Он отметил, что СОГГЛ, учитывая эти тенденции, уже принимает дополнительные меры: в настоящее время усилен контроль и наблюдение на границах, в случае необходимости может быть выделено больше сотрудников.

21 октября стало известно, что с начала осени, по данным МВД, в Польшу выехало около 10 тысяч белорусов, в Украину — 3 тысячи, в Литву и Латвию — не более 500. Такие цифры озвучил изданию Sputnik начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Если сравнить эти данные с данными Белстата о международной миграции, то получается, что за два неполных месяца осени за границу уехало в несколько раз больше человек, чем за весь прошлый год.