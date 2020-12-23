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«За прошлую неделю - 35 нарушителей». ГАИ про эксперимент с «умной камерой» в спальном районе
Источник материала: Tut.by
В начале декабря в Минске запустили пилотный проект по фиксации средней скорости движения. Экспериментальную камеру установили на улице Ольшевского. Предварительными итогами этого эксперимента AUTO.TUT.BY поинтересовался у начальника ГАИ Минска Сергея Бабича на прямой линии
Напомним, новый КоАП, за который депутаты проголосовали в двух чтениях,
В Минске в качестве эксперимента среднюю скорость решили замерять на улице Ольшевского — на участке от 6-го Путепроводного переулка до дома № 61. Выбрали это место потому, что водители часто ездят здесь с превышением скорости. При этом, там рядом с дорогой расположены две школы и поликлиника, а скорость с 7.00 до 20.00 ограничена 40 км/ч.
— Нарушителей достаточно много, только за прошлую неделю камера зафиксировала 35 водителей, — рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. — Но пока это пилотный проект, к ответственности мы никого не привлекаем.
В будущем ГАИ проанализирует итоги тестирования и решит, где в городе необходимо установить такие же камеры.
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В начале декабря в Минске запустили пилотный проект по фиксации средней скорости движения. Экспериментальную камеру установили на улице Ольшевского.
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