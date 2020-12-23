«За прошлую неделю - 35 нарушителей». ГАИ про эксперимент с «умной камерой» в спальном районе

Источник материала: Tut.by

В начале декабря в Минске запустили пилотный проект по фиксации средней скорости движения. Экспериментальную камеру установили на улице Ольшевского. Предварительными итогами этого эксперимента AUTO.TUT.BY поинтересовался у начальника ГАИ Минска Сергея Бабича на прямой линии пресс-центра Sputnik.



Агентство «Минск-Новости»

Напомним, новый КоАП, за который депутаты проголосовали в двух чтениях, предусматривает , что водителей будут штрафовать в том числе и за превышение средней скорости движения на определенном участке. Если говорить просто: расстояние, которое проедет машина, разделят на время, за которое она его преодолела. Время зафиксируют камеры.

В Минске в качестве эксперимента среднюю скорость решили замерять на улице Ольшевского — на участке от 6-го Путепроводного переулка до дома № 61. Выбрали это место потому, что водители часто ездят здесь с превышением скорости. При этом, там рядом с дорогой расположены две школы и поликлиника, а скорость с 7.00 до 20.00 ограничена 40 км/ч.

— Нарушителей достаточно много, только за прошлую неделю камера зафиксировала 35 водителей, — рассказал начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Бабич. — Но пока это пилотный проект, к ответственности мы никого не привлекаем.

В будущем ГАИ проанализирует итоги тестирования и решит, где в городе необходимо установить такие же камеры.