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Цифра дня. Сколько белорусов выехали в Литву по гуманитарным причинам

23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Данные озвучил глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас.

347 граждан Беларуси
по особым гуманитарным причинам
74 гражданина
обратились за убежищем

С августа по 20 декабря

По данным СОГГЛ и МВД Литвы, за неделю по гуманитарным причинам прибыло еще 40 белорусов, за убежищем обратились 2 человека, сообщает Delfi.

Также прозвучало, что число белорусов, которые прибыли в Польшу, и тех, кто попросил там убежища, вдвое выше, чем в Литве, т.е. в Польшу прибыло 606 белорусов, а за убежищем обратились 127.

 
 
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Данные озвучил глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас.
 
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