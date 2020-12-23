Цифра дня. Сколько белорусов выехали в Литву по гуманитарным причинам

Источник материала: Салiдарнасць

Данные озвучил глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас.

347 граждан Беларуси по особым гуманитарным причинам

74 гражданина обратились за убежищем С августа по 20 декабря

По данным СОГГЛ и МВД Литвы, за неделю по гуманитарным причинам прибыло еще 40 белорусов, за убежищем обратились 2 человека, сообщает Delfi .

Также прозвучало, что число белорусов, которые прибыли в Польшу, и тех, кто попросил там убежища, вдвое выше, чем в Литве, т.е. в Польшу прибыло 606 белорусов, а за убежищем обратились 127.