|
Цифра дня. Сколько белорусов выехали в Литву по гуманитарным причинам
23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Данные озвучил глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас.
347 граждан Беларуси
по особым гуманитарным причинам
74 гражданина
обратились за убежищем
С августа по 20 декабря
По данным СОГГЛ и МВД Литвы, за неделю по гуманитарным причинам прибыло еще 40 белорусов, за убежищем обратились 2 человека, сообщает
Также прозвучало, что число белорусов, которые прибыли в Польшу, и тех, кто попросил там убежища, вдвое выше, чем в Литве, т.е. в Польшу прибыло 606 белорусов, а за убежищем обратились 127.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данные озвучил глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)