Беларусский рубль стремительно падает второй день подряд

Евро приближается к новому историческому максимуму по итогам торгов на валютной бирже в Минске . Благодаря укреплению доллара и российского рубля стоимость корзины валют подскочила ещё на 0,52% до максимума за 15 дней.





Валютная корзина дорожает уже третий день подряд. Её общий рост с начала недели составил уже 1,54%. Напомним, что до этого была серия из восьми снижений подряд, в результате которой значение корзины валют упало до минимума за 24 дня.





Курс доллара подскочил ещё на 0,0180 BYN до 2,5838 BYN/USD. Это максимальное значение почти за три недели.





Доллар стремительно укрепляется с начала недели. За это время его курс улетел вверх уже на 0,0770 BYN(+3,07%), но ещё в пятницу американская валюта была на минимуме за четыре месяца.





Курс евро вырос на 0,0123 BYN до 3,1486 BYN/EUR. Это максимальное значение за 113 дней. До максимума за четыре месяца осталось меньше недели, но там и исторический максимум уже недалеко. Так, по итогам торгов 28 августа 2020 года курс евро взлетел до 3,1668 BYN/EUR и выше пока не поднимался.





До нового абсолютного рекорда евро не дотянул меньше двух копеек.





Курс российского рубля прибавил на 0,0157 BYN до 3,4252 BYN/100 RUB.





Напомним, что в понедельник по итогам торгов сотня российских рублей подешевела до минимума за 26 дней. За вторник и среду она подорожала на 0,0262 BYN.





Центробанк России

В первой половине дня российский рубль дешевел к доллару на МосБирже. На этом основании ЦБ РФ принял решение повысить официальный курс доллара на завтра на 11 копеек до 75,4571 российских рублей — максимума с начала декабря.





Официальный курс евро при этом понизился на 11 копеек до 91,90 российских рублей и покинул максимум с начала ноября.