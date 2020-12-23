Карбалевич: Лукашенко уверен, что сможет закатать всех в асфальт

– Макей рассказал, что Лукашенко разрешил вернуться архиепископу Кондрусевичу «исходя из чувства глубокого уважения к Папе Римскому» . До этого у главы Беларуси была встреча со спецпосланником Ватикана Гуджеротти.





Взамен на что Лукашенко разрешил Кондрусевичу вернуться?





– Мы можем только предполагать. Могу высказать версию, что в обмен на разрешение вернуться Кондрусевич больше не будет главой католической церкви Беларуси – вернется в страну просто как гражданин Беларуси, уже без всякой должности.





Руководителем костела в Беларуси, наверное, станет человек, фамилию которого обсуждали Лукашенко и Гуджеротти. Пока непонятно, нашли ли они компромисс на этот счет.





– Вчера же на ряду с объявлением о разрешении вернуться Кондрусевичу был совершен налет на «Пресс-клуб», чьих менеджеров отправили на Окрестина . Что означает этот шаг?





– Власть реализует свою стратегию, суть которой заключается в последовательной зачистке всех структур, которые так или иначе, прямо или косвенно поддерживали общественный протест, который продолжается в Беларуси с начала августа.





Вот дошла очередь до «Пресс-клуба». Думаю, на этом власти не успокоятся. Наверное, последует зачистка и других структур гражданского общества и независимых СМИ, которые ведут не совсем лояльную деятельность по отношению к существующему режиму.





– Макей заявил, что в ответ на третий пакет санкций ЕС принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Беларуси, а также о пересмотре реализации ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются структуры, действующие и под эгидой посольств.





Стоит ли связывать атаку на «Пресс-клуб» с ответом властей на санкции ЕС?





– Думаю, власти реализовывают свою стратегию по ликвидации всех структур, которые финансируются Западом, как часть общей борьбы с протестом – независимо от того, как складываются отношения с ЕС.





Власти проводили бы эту линию вне зависимости от того, были бы введены санкции или нет, будут ли они усиливаться дальше.









– Что, на ваш взгляд, может остановить дальнейшие репрессии?

– Победа народной революции.

– Западные санкции, мнение Москвы – все это не повлияет на действия белорусских властей?





– Внешний фактор является второстепенным для позиции Лукашенко и белорусских властей. Главный фактор – внутренний. Лукашенко пришел к твердому выводу, что линия на то, чтобы закатать всех в асфальт, работает и дает эффект: страна взята под контроль, протест с центральных проспектов загнан во дворы, его масштаб уменьшился.





А раз такая линия работает, то власти последовательно идут по этому пути. Поэтому уже полностью отброшены разговоры о возможном диалоге. Обратите внимание, как выдыхается проект Юрия Воскресенского. Он перестал быть интересен власти и оказался в абсолютно маргинальном состоянии.





Но разрешить политический кризис такими способами, на которые делает ставку власть, невозможно. Власть закрывает крышку кипящего котла, закручивает все гайки и болты и надеется, что он не взорвется.





Но я бы сказал, что эта надежда очень призрачная.