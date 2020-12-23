ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Карбалевич: Лукашенко уверен, что сможет закатать всех в асфальт

23.12.2020 14:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Остановить репрессии сможет только победа народной революции, заявил "Белорусскому партизану" политолог Валерий Карбалевич.

Карбалевич: Лукашенко уверен, что сможет закатать всех в асфальт

Взамен на что Лукашенко разрешил Кондрусевичу вернуться?

– Мы можем только предполагать. Могу высказать версию, что в обмен на разрешение вернуться Кондрусевич больше не будет главой католической церкви Беларуси – вернется в страну просто как гражданин Беларуси, уже без всякой должности.

Руководителем костела в Беларуси, наверное, станет человек, фамилию которого обсуждали Лукашенко и Гуджеротти. Пока непонятно, нашли ли они компромисс на этот счет.

– Вчера же на ряду с объявлением о разрешении вернуться Кондрусевичу был совершен налет на «Пресс-клуб», чьих менеджеров отправили на Окрестина. Что означает этот шаг?

– Власть реализует свою стратегию, суть которой заключается в последовательной зачистке всех структур, которые так или иначе, прямо или косвенно поддерживали общественный протест, который продолжается в Беларуси с начала августа. 

Вот дошла очередь до «Пресс-клуба». Думаю, на этом власти не успокоятся. Наверное, последует зачистка и других структур гражданского общества и независимых СМИ, которые ведут не совсем лояльную деятельность по отношению к существующему режиму.

– Макей заявил, что в ответ на третий пакет санкций ЕС принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Беларуси, а также о пересмотре реализации ряда гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются структуры, действующие и под эгидой посольств. 

Стоит ли связывать атаку на «Пресс-клуб» с ответом властей на санкции ЕС?

– Думаю, власти реализовывают свою стратегию по ликвидации всех структур, которые финансируются Западом, как часть общей борьбы с протестом – независимо от того, как складываются отношения с ЕС.

Власти проводили бы эту линию вне зависимости от того, были бы введены санкции или нет, будут ли они усиливаться дальше.


– Что, на ваш взгляд, может остановить дальнейшие репрессии? 

– Победа народной революции.

– Западные санкции, мнение Москвы – все это не повлияет на действия белорусских властей?

– Внешний фактор является второстепенным для позиции Лукашенко и белорусских властей. Главный фактор – внутренний. Лукашенко пришел к твердому выводу, что линия на то, чтобы закатать всех в асфальт, работает и дает эффект: страна взята под контроль, протест с центральных проспектов загнан во дворы, его масштаб уменьшился.

А раз такая линия работает, то власти последовательно идут по этому пути. Поэтому уже полностью отброшены разговоры о возможном диалоге. Обратите внимание, как выдыхается проект Юрия Воскресенского. Он перестал быть интересен власти и оказался в абсолютно маргинальном состоянии.

Но разрешить политический кризис такими способами, на которые делает ставку власть, невозможно. Власть закрывает крышку кипящего котла, закручивает все гайки и болты и надеется, что он не взорвется. 

Но я бы сказал, что эта надежда очень призрачная.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остановить репрессии сможет только победа народной революции, заявил "Белорусскому партизану" политолог Валерий Карбалевич.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские силовики дали показания по делу о пытках поляков в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика