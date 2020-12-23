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Вылетевший в кювет Fiat вытащили за 8 минут. Все благодаря солидарности водителей
Источник материала: Onliner
«В 20:53 я позвонил жене, как только машина оказалась в кювете, а в 21:01 я звонил ей сказать, что машину вытащили, точнее, вытолкали», — говорит Андрей о неприятной ситуации со счастливым финалом, имевшей место на загородной дороге под Гродно. После выпадения снега его Fiat развернуло на прямом участке и выбросило за пределы проезжей части. На помощь пришли простые водители.
О том, что случилось,
Только он вышел из машины, как к нему уже бежали неравнодушные люди: «Я точно не помню, был в стрессе, но помочь остановилось больше пяти автомобилей. История неприятная, но все огорчения перекрыла солидарность водителей. Сначала остановилась белая Audi, потом универсал Peugeot, после белый микроавтобус, остальных не смог разглядеть из-за темноты».
Операция по спасению прошла быстро: «Из-за немалого количества неравнодушных людей, которые пришли на помощь, на все ушло всего 8 минут. Очень радостно, что на дорогах нашего города столько отзывчивых и неравнодушных водителей».
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«В 20:53 я позвонил жене, как только машина оказалась в кювете, а в 21:01 я звонил ей сказать, что машину вытащили, точнее, вытолкали», — говорит Андрей о неприятной...
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