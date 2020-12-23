Вылетевший в кювет Fiat вытащили за 8 минут. Все благодаря солидарности водителей

Источник материала: Onliner

«В 20:53 я позвонил жене, как только машина оказалась в кювете, а в 21:01 я звонил ей сказать, что машину вытащили, точнее, вытолкали», — говорит Андрей о неприятной ситуации со счастливым финалом, имевшей место на загородной дороге под Гродно. После выпадения снега его Fiat развернуло на прямом участке и выбросило за пределы проезжей части. На помощь пришли простые водители.

О том, что случилось, рассказал AutoGrodno.by сам Андрей: «Погода была нелетной, поэтому перед выездом я проверил, как тормозит машина, и двинулся в сторону города, но немного не доехал. Возле самого въезда в город, на ровном месте машину раскрутило, и меня унесло в кювет возле заправки. Не помогла даже новая зимняя резина. Оказался в кювете. Мне очень повезло, что не было встречных автомобилей. Но не повезло в том, что не доехал 200 метров, так как в черте города было не скользко, дороги были посыпаны песком».





Только он вышел из машины, как к нему уже бежали неравнодушные люди: «Я точно не помню, был в стрессе, но помочь остановилось больше пяти автомобилей. История неприятная, но все огорчения перекрыла солидарность водителей. Сначала остановилась белая Audi, потом универсал Peugeot, после белый микроавтобус, остальных не смог разглядеть из-за темноты».

Операция по спасению прошла быстро: «Из-за немалого количества неравнодушных людей, которые пришли на помощь, на все ушло всего 8 минут. Очень радостно, что на дорогах нашего города столько отзывчивых и неравнодушных водителей».

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