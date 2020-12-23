В сеть попали цены на смартфон Xiaomi Mi 11 с Snapdragon 888. Дорого

Источник материала: Onliner Компания Xiaomi представит флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 в понедельник, 28 декабря. Согласно предварительной информации, новинка получит топовый Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти в различных вариациях, быструю зарядку на 55 Вт, дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Если верить поступившей информации, версия Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить в Китае $735, а с 12 ГБ оперативки и аналогичной емкостью накопителя — $800. Это куда дороже, чем Xiaomi Mi 10 после его выхода на рынок.

Рост цены составит примерно 20%, на те же 20% вырастет и производительность мобильника в сравнении с его предшественником — так следует из тестов производительности Geekbench.

Накануне в сети также появились изображения Xiaomi Mi 11.







