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В сеть попали цены на смартфон Xiaomi Mi 11 с Snapdragon 888. Дорого
Источник материала: Onliner
Компания Xiaomi представит флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 в понедельник, 28 декабря. Согласно предварительной информации, новинка получит топовый Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти в различных вариациях, быструю зарядку на 55 Вт, дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.
Если верить
Рост цены составит примерно 20%, на те же 20% вырастет и производительность мобильника в сравнении с его предшественником — так следует из тестов производительности Geekbench.
Накануне в сети также появились изображения Xiaomi Mi 11.
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
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Компания Xiaomi представит флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 в понедельник, 28 декабря. Согласно предварительной информации, новинка получит топовый Snapdragon 888, до 12 ГБ...
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