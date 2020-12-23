ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В сеть попали цены на смартфон Xiaomi Mi 11 с Snapdragon 888. Дорого

23.12.2020 14:11 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Компания Xiaomi представит флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 в понедельник, 28 декабря. Согласно предварительной информации, новинка получит топовый Snapdragon 888, до 12 ГБ оперативной памяти в различных вариациях, быструю зарядку на 55 Вт, дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц.

Если верить поступившей информации, версия Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить в Китае $735, а с 12 ГБ оперативки и аналогичной емкостью накопителя — $800. Это куда дороже, чем Xiaomi Mi 10 после его выхода на рынок.

Рост цены составит примерно 20%, на те же 20% вырастет и производительность мобильника в сравнении с его предшественником — так следует из тестов производительности Geekbench.

Накануне в сети также появились изображения Xiaomi Mi 11.

В сеть попали цены на смартфон Xiaomi Mi 11 с Snapdragon 888. Дорого
В сеть попали цены на смартфон Xiaomi Mi 11 с Snapdragon 888. Дорого
Смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6GB/64GB международная версия (зеленый)
128 отзывов
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G90T, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 4500 мАч, 2 SIM
399 р.
43 предложения
Смартфон Xiaomi Redmi 9 4GB/64GB международная версия с NFC (фиолетовый)
10 отзывов
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
379 р.
28 предложений
Смартфон Xiaomi Redmi Note 9 Pro 6GB/128GB международная версия (серый)
37 отзывов
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
709 р.
50 предложений
Сравнить эти товары →
Смартфоны Xiaomi в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Xiaomi представит флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 в понедельник, 28 декабря. Согласно предварительной информации, новинка получит топовый Snapdragon 888, до 12 ГБ...
 
Новости дня
Новости разные
 
24 гады санкцый і «адэкватны адказ» ад беларускіх уладаў. Гісторыя санкцый і іх наступстваў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика