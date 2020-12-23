Мазовская команда отправляется на «Дакар», но придется сидеть на карантине в Саудовской Аравии

Источник материала: Onliner

Боевые экипажи «МАЗ-СПОРТавто» отправляются из Минска в Джидду, где 3 января стартует крупнейший в мире ралли-марафон «Дакар-2021». Команда «МАЗ-СПОРТавто» выставит на гонку сразу два капотных грузовика и будет бороться за пьедестал, рассказали во время пресс-конференции в Минске.

В ралли примут участие пилоты Сергей Вязович и Алексей Вишневский, штурманы Павел Гаранин и Максим Новиков, механики Антон Запорощенко и Сергей Сачук. В очередной раз команда «МАЗ-СПОРТавто» встретит Новый год в пустыне Саудовской Аравии, вдали от родных и близких.

В этом году ралли-марафон пройдет в условиях соблюдения различных ограничений и дополнительных требований, связанных с соблюдением мер предосторожности из-за эпидемии COVID-19. Так, гонщиков ждет 48-часовая самоизоляция под медицинским наблюдением, после чего экипажи смогут пройти технические проверки.

Прошедший год команда работала над созданием новых и совершенствованием существующих спорткаров. Гонщики выступят на новых МАЗах капотной компоновки, которые отлично себя зарекомендовали во время проведенных тестовых и пробеговых испытаний. Спортивные грузовики оснащены многими оригинальными компонентами, созданными на предприятиях холдинга «БЕЛАВТОМАЗ».

— Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, нам удалось благополучно погрузить грузовики на паром во Франции. И еще до начала нового года мы сможем забрать их в Джидде, после чего планируем пройти технические проверки и провести несколько специальных тренировок. Прежде всего мы выступаем ради своего завода, нашей страны и наших болельщиков. Как и всегда, будем бороться за пьедестал, не жалея сил, — отмечают в команде «МАЗ-СПОРТавто».

«Дакар-2021» пройдет с 3 по 15 января. Маршрут начинается и завершается в одном и том же городе — Джидде. Гонщикам предстоит преодолеть 12 этапов с днем отдыха в Хаиле. Большая часть гонки пройдет в северо-западной части Саудовской Аравии, а это означает, что будет много пустынных отрезков с каменистыми участками.

На ралли-рейд заявлено более 40 экипажей в классе грузовиков. Впервые в этом году организаторы ралли составили список приоритетных пилотов в категории «Грузовики». В их число вошли пилоты экипажей «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович и Алексей Вишневский. Однако это влечет за собой повышенные ограничения и пристальное внимание со стороны судейской коллегии ралли.

В список профессионалов также включены гонщики российского «КАМАЗ-мастера»: Дмитрий Сотников, Антон Шибалов, Андрей Каргинов. В него также попали мировые звезды, такие как Мартин Ван Ден Брин, Янус Ван Кастерен и Алеш Лопрайс. А вот известная команда Team De Rooy в этот раз пропустит гонку.

Экипаж Сергея Вязовича стартует в марафоне с третьей позиции, Алексея Вишневского — с шестой.

Команда «МАЗ-СПОРТавто» является бронзовым призером ралли-рейда «Шелковый путь — 2013», золотым призером международного ралли-рейда Turkmen Desert Race 2018, победителем международного ралли-рейда Morocco Desert Challenge 2019, серебряным призером ралли «Дакар-2018» и бронзовым призером ралли «Дакар-2020».