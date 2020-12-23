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За выходные в Минской области завели шесть уголовных дел по «интернет-банкирам»

23.12.2020 14:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

За прошедшие выходные следователи Минской области возбудили шесть уголовных дел о хищении денежных средств мошенниками, представлявшимися сотрудниками банков. Как сообщает Следственный комитет Республики Беларусь, чаще всего в схемах используется мессенджеры Viber и Telegram (также популярен мессенджер WhatsApp).

Во время разговора мошенники представляются сотрудниками банков и под различными предлогами узнают у граждан реквизиты их банковских пластиковых карточек. Самый распространенный повод — якобы списание денежных средств неизвестными. По словам мошенников, чтобы отменить транзакции, нужно предоставить номер карты, имя владельца, срок действия и CVV-код.

Обладая этими данными, интернет-мошенники получают доступ к деньгам на карте жертвы. Так, за 19—20 декабря текущего года по возбужденным уголовным делам общий ущерб, причиненный шести жителям области за два дня, составил почти 7 тыс. рублей.

Во всех случаях уголовные дела возбуждались по статье 212 («Хищение с использованием компьютерной техники») Уголовного кодекса Беларуси. Проводятся мероприятия направленные на установление личностей злоумышленников.

В редакцию Onliner регулярно поступают сообщения о попытках неизвестных завладеть деньгами белорусов.

Специалисты рекомендуют не передавать реквизиты своих банковских платежных карт кому бы то ни было, не сообщать их в мессенджерах (банки не связываются со своими клиентами по голосовой связи в мессенджерах в принципе), при опасениях за сохранность денег прекращайте коммуникацию и самостоятельно звоните в банк по официальным телефонам (указаны на банковской карте).

В случае если вас «развели» или вам так показалось, блокируйте карту (в приложении, через USSD-запрос, позвонив на короткий номер банка) и сразу сообщите об инциденте в банк.

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За прошедшие выходные следователи Минской области возбудили шесть уголовных дел о хищении денежных средств мошенниками, представлявшимися сотрудниками банков....
 
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