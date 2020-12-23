Посол России в Беларуси об интеграции: «Слово за Минском»

Источник материала: Ежедневник

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает, что в вопросе дальнейшей интеграции двух стран «слово за Минском».

«Глубина и масштаб интеграции определяется равноправно двумя сторонами. Полагаю, что слово за Минском», - заявил Мезенцев в интервью программе "Государственный интерес" телеканала "БелРос" 23 декабря.

В сентябре секретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что работу над некоторыми дорожными картами Беларуси и России по интеграции в Союзном государстве предложено активизировать. «После того, как дорожные карты были подготовлены, образовалась некая пауза в силу разных обстоятельств. Сейчас по некоторым дорожным картам (поскольку решение не принято, я их не называю) предложено активизировать деятельность», - сказал Рапота.

В декабре 2018 года бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев инициировал реанимацию Договора о создании Союзного государства от 1999 года, предложив практическую реализацию предусмотренных в договоре положений. В развитие этого предложения правительства Беларуси и России создали двустороннюю рабочую группу, которая разработала пакет отраслевых "дорожных карт" в рамках программы углубленной интеграции. В сентябре 2019 года пакет "дорожных карт" был парафирован на уровне глав правительств.

В прошлом году планировалось, что при достижении договоренностей на уровне президентов двух стран программа углубленной интеграции могла быть подписана 8 декабря 2019 года, к 20-летию договора о создании Союзного государства.

Между тем, Александр Лукашенко неоднократно заявлял о готовности Минска подписать программу интеграции только в случае достижения договоренностей по принципиальным для белорусской стороны вопросам - поставке в Беларусь газа по внутрироссийским ценам, компенсации издержек от реализации налогового маневра в нефтяной сфере и снятии существующих ограничений на поставки белорусской продукции в РФ. Одновременно он подчеркивал безусловную приверженность сохранению суверенитета Беларуси, пишет Интерфакс.